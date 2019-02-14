Лихач, задержанный за наезд на сотрудника ГИБДД в Казани, не признает свою вину

В истории с наездом на сотрудника ГИБДД Казани с самого начала оказалось не все просто и очевидно. После того, как все правоохранительные органы по плану "Перехват" начали разыскивать водителя автомобиля "Шевроле Кобальт", появилась информация, что разыскивают 33-летнего Рустама Гильфанова. Но в следственном комитете Татарстана осторожно намекнули, что этот мужчина может быть и непричастен к конкретному наезду на офицера полиции.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/691761" frameborder="0"></iframe> Наезд на инспектора ДПС в Казани попал на видео.! другой источник

Искать того, кто сидел за рулем «Шевроле», полицейским пришлось всю ночь. В итоге задержали его на улице Авангрдной, в квартире приятеля. Вместе с ним взяли и хозяина жилья, и другого гостя. Последних, допросив, отпустили.

В отношении же того, кого подозревают в наезде на полицейского, возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти».

НА «КРАСНЫЙ» ПО ВСТРЕЧКЕ

Все произошло 13 февраля приблизительно в 14.10. Патрульный экипаж, находясь на улице Волгоградской, обратил внимание на «Шевроле Кобальт». Автомобиль резво выехал на встречку, когда впереди идущие автомобили остановились на запрещающий сигнал светофора.

Иномарка лихо промчалась на «красный», не обращая внимание на сигналы инспектора ДПС остановиться. За автомобилем началась погоня, и вскоре иномарку догнали на перекрестке Ибрагимова-Восстания.

Когда инспектор ДПС Динар Рахимов подошел к водителю и через окно машины потребовал предъявить документы, тот зажал стеклом руку офицера и нажал на газ. Несмотря на то, что Рахимова буквально волокло за набиравшим скорость автомобилем, он зажатой рукой попытался вытащить ключи из замка зажигания. Тем временем, проехав несколько метров после поворота на улицу Восстания, «Шевроле» врезался на встречке в «Тойоту», стоявшую на светофоре.

Напарник Рахимова на патрульном автомобиле попытался задержать водителя. Сначала из салона «Шевроле» с пассажирских сидений выскочили двое молодых людей, затем еще один.

Сидевший за рулем иномарки же начал перебегать дорогу и его тут же сбила проезжавшая мимо машина. Отлетев под колеса стоящего на остановке автобуса, беглец на некоторое время потерял сознание.

Увидев, что тот не поднимается, автоинспектор подошел к своему сбитому коллеге. В это время лихач очнулся и незаметно ушел дворами, а после вызвал такси и уехал на нем.

ВЕСОМЫЕ ПРИЧИНЫ

Тем временем получившего переломы ноги Динара Рахимова увезли в БСМП Казани. Установили личности и двух пассажиров, которые находились в салоне того самого «Шевроле».

Оказалось, что один из них – 34-летний мужчина, по решению суда должен был пройти лечение от наркомании. Но он не стал этого делать и скрывался от правоохранителей. В отношении него составлен административный протокол.

ВОДИТЕЛЬ БЕЗ ПРАВ

В свою очередь найденный и задержанный 37-летний Алмаз Заутдинов свою вину в наезде полицейского не признает. Он давно известен полицейским. Мужчина имеет шесть судимостей - за разбой, грабеж, кражи и изнасилование, а также дважды попадался пьяным за рулем. За последнее он был лишен водительских прав аж до 2021 года!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/691892" frameborder="0"></iframe> Лихач, задержанный за наезд на сотрудника ГИБДД в Казани, не признает свою вину.МВД по РТ

- Его (Заутдинова – Ред.) в 2015 году остановили на дороге, и он отказался пройти медосвидетельствование, за это суд лишил его водительских прав на 19 месяцев, - рассказал собственный источник «КП-Казань» в правоохранительных органах. - Уже через несколько дней после первого задержания он скрылся с места ДТП, за что его отправили под административный арест. Когда он в 2017 году снова отказался от прохождения медицинского освидетельствования, то его осудили по статье «Повторное управление автомобилем в состоянии опьянения» и лишили водительских прав до 22 июня 2021 года.