Любовь с первого лайка

4G – ЭТО БЫСТРО

Технология четвертого поколения создана специально для скоростной передачи данных. Чтобы ваши «валентинки» долетели любимым еще быстрее, Tele2 в Татарстане в прошлом году ускорила сеть 4G вдвое. А количество адресатов пусть останется на вашей совести

4G – ТАМ, ГДЕ ТЫ

Крупные города, большинство райцентров и мест загородного отдыха Татарстана уже покрыты стабильным 4G от Tele2. За прошлый год оператор увеличил число базовых станций в республике еще на 75%. Общайтесь с любимыми, где бы вы ни были!

4G КРУЧЕ

Гаджеты с поддержкой технологии четвертого поколения функциональнее, современнее и удобнее. А цены на них уже давно не бьют по карману. Чем не повод порадовать любимую? В салонах связи Tele2 такой смартфон обойдется не дороже хорошего букета роз. Что, впрочем, не мешает вам подарить и розы тоже.

4G ЛЮБЯТ ВСЕ

Популярность технологии постоянно растет. За последний год число 4G-гаджетов в сети Tele2 выросло в 2 раза, технологией сегодня пользуется каждый второй абонент в республике. И это по любви!