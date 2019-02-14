«Ак Барс» проиграл ЦСКА четвертый раз за сезон
Казанский «Ак Барс» дома проиграл ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Первыми забили армейцы. Шайбу забросил 21-летний форвард Кирилл Капризов.
Кирилл Капризов.Фото: Алина НИЗАМОВА
Не прошло и минуты, как ещё одну шайбу в ворота Владислава Подъяпольского отправил Михаил Григоренко.
Первыми забили армейцы.Фото: Алина НИЗАМОВА
К 15 минуте счёт был уже 0:3 в пользу гостей. Капризов оформил дубль и ассистировал Алексею Марченко.
К 15 минуте счёт был уже 0:3 в пользу гостей.Фото: Алина НИЗАМОВА
«Ак Барс» ответил голом Антона Ландера за минуту до конца первого периода.
Антон Ландер.Фото: Алина НИЗАМОВА
Почти до конца матча команды провели без голов.
Пол Постма.Фото: Алина НИЗАМОВА
Лишь за пять минут до завершения третьего периода капитан «барсов» Александр Свитов сократил разницу до минимума.
Александр Свитов сократил разницу до минимума.Фото: Алина НИЗАМОВА
Для 36-летнего нападающего эта шайба стала первой в сезоне.
Для Александра Свитова эта шайба стала первой в сезоне.Фото: Алина НИЗАМОВА
– Игра мне в принципе понравилась, кроме первого периода, особенно его начала, в котором мы уступили, допуская грубые индивидуальные ошибки. Потом сравнялись по скоростям, второй период хороший был, и третий тоже неплохой, - прокомментировал матч главный тренер ХК «Ак Барс» Зинэтула Билялетдинов, - была возможность забить, но не получилось. Перед основными играми было важно сыграть хорошо, особенно против ЦСКА. Есть положительные вещи, но есть и те, которые нам нужно поправлять.
Зинэтула Билялетдинов.Фото: Алина НИЗАМОВА
Ак Барс и ЦСКА - финалисты последнего Кубка Гагарина. Тогда в серии до четырёх побед победили казанцы и стали обладателями трофея.
Ак Барс и ЦСКА - финалисты последнего Кубка Гагарина.Фото: Алина НИЗАМОВА
В текущем сезоне команды четырежды встречались в рамках регулярного чемпионата, и во всех игра сильнее был ЦСКА.
В текущем сезоне команды четырежды встречались в рамках регулярного чемпионата.Фото: Алина НИЗАМОВА
Ак Барс провёл предпоследнюю домашнюю игру перед плей-офф. Заключительным соперником на «Татнефть Арене» перед играми на вылет станет «Металлург».
Заключительным соперником на «Татнефть Арене» перед играми на вылет станет «Металлург».Фото: Алина НИЗАМОВА
Игра пройдёт 18 февраля и начнётся в 19:30 по московскому времени.
Игра пройдёт 18 февраля.Фото: Алина НИЗАМОВА
ИСТОЧНИК KP.RU
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