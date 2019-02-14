«Ак Барс» проиграл ЦСКА четвертый раз за сезон

Казанский «Ак Барс» дома проиграл ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Первыми забили армейцы. Шайбу забросил 21-летний форвард Кирилл Капризов.

Кирилл Капризов.Фото: Алина НИЗАМОВА

Не прошло и минуты, как ещё одну шайбу в ворота Владислава Подъяпольского отправил Михаил Григоренко.

Первыми забили армейцы.Фото: Алина НИЗАМОВА

К 15 минуте счёт был уже 0:3 в пользу гостей. Капризов оформил дубль и ассистировал Алексею Марченко.

К 15 минуте счёт был уже 0:3 в пользу гостей.Фото: Алина НИЗАМОВА

«Ак Барс» ответил голом Антона Ландера за минуту до конца первого периода.

Антон Ландер.Фото: Алина НИЗАМОВА

Почти до конца матча команды провели без голов.

Пол Постма.Фото: Алина НИЗАМОВА

Лишь за пять минут до завершения третьего периода капитан «барсов» Александр Свитов сократил разницу до минимума.

Александр Свитов сократил разницу до минимума.Фото: Алина НИЗАМОВА

Для 36-летнего нападающего эта шайба стала первой в сезоне.

Для Александра Свитова эта шайба стала первой в сезоне.Фото: Алина НИЗАМОВА

– Игра мне в принципе понравилась, кроме первого периода, особенно его начала, в котором мы уступили, допуская грубые индивидуальные ошибки. Потом сравнялись по скоростям, второй период хороший был, и третий тоже неплохой, - прокомментировал матч главный тренер ХК «Ак Барс» Зинэтула Билялетдинов, - была возможность забить, но не получилось. Перед основными играми было важно сыграть хорошо, особенно против ЦСКА. Есть положительные вещи, но есть и те, которые нам нужно поправлять.

Зинэтула Билялетдинов.Фото: Алина НИЗАМОВА

Ак Барс и ЦСКА - финалисты последнего Кубка Гагарина. Тогда в серии до четырёх побед победили казанцы и стали обладателями трофея.

Ак Барс и ЦСКА - финалисты последнего Кубка Гагарина.Фото: Алина НИЗАМОВА

В текущем сезоне команды четырежды встречались в рамках регулярного чемпионата, и во всех игра сильнее был ЦСКА.

В текущем сезоне команды четырежды встречались в рамках регулярного чемпионата.Фото: Алина НИЗАМОВА

Ак Барс провёл предпоследнюю домашнюю игру перед плей-офф. Заключительным соперником на «Татнефть Арене» перед играми на вылет станет «Металлург».

Заключительным соперником на «Татнефть Арене» перед играми на вылет станет «Металлург».Фото: Алина НИЗАМОВА

Игра пройдёт 18 февраля и начнётся в 19:30 по московскому времени.