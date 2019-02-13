2019-02-13T17:24:08+03:00
Происшествия

"Хорошо горит!": В Йошкар-Оле арестованный прямо в камере устроил костер из уголовного дела

Теперь его будут судить по статье "Вмешательство в какой бы то ни было форме в деятельность следователя в целях воспрепятствования всестороннему, полному и объективному расследованию дела" [видео]
Лика ИСАЕВА
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На дым прибежал охранник с огнетушителем, но было уже поздно.На дым прибежал охранник с огнетушителем, но было уже поздно.Фото: скриншот видео
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24-летнего жителя Йошкар-Олы задержали в 2018 году за разбой. Мужчина уже несколько раз был судим и новый процесс грозил ему солидным сроком заключения.

В октябре 2018 года расследование уголовного дела было завершено, и арестованному на время следствия обвиняемому предоставили время для ознакомления с материалами дела. Ознакамливался он с ним в камере СИЗО в присутствии адвоката. Воспользовавшись предоставленным правом, обвиняемый поджег том уголовного дела, в котором были улики против него.

В Йошкар-Оле арестованный прямо в камере устроил костер из уголовного дела.

Адвокат заметила приготовление мужчины к сожжению бумаг, позвала на помощь сотрудников следственного изолятора, но пока они выясняли, что происходит и что делать, уголовное дело сгорело. Сотрудники УФСИН Марий Эл, в чьем ведении находится СИЗО, приступили к тушению костра поздно.

В отношении мужчины возбудили еще одно уголовное дело, теперь уже по статье "Вмешательство в какой бы то ни было форме в деятельность следователя в целях воспрепятствования всестороннему, полному и объективному расследованию дела".

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в СУ СКР Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU

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