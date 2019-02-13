"Зачем команда нужна в городе?": Болельщики ФК "КАМАЗ" предложили мэру Набережных Челнов переформировать клуб в киностудию

Футбольный клуб "КАМАЗ" в последнее время сумел заставить говорить о себе. При этом, речь идет не о результатах команды, а о пиар-компании, которую развернуло руководство клуба в декабре и январе. Напомним, что роль спонсора клуба предложили телеведущей Ольге Бузовой. Впрочем, ведущая "Дома 2" так и не отреагировала на предложение "КАМАЗа" и, как итог, союз не состоялся.

Меж тем, и без участия Бузовой в судьбе клуба, команда продолжает готовиться к весенней части чемпионата России и формировать состав команды. Так, например, нападающий Руслан Галиакберов и полузащитник Давид Хубаев покинули команду и перебрались в соседний Нижнекамск, где будут играть за местный "Нефтехимик". Это обстоятельство не понравилось некоторым болельщикам "КАМАЗа", которые обратились к мэру Набережных Челнов Наилю Магдееву и потребовали уволить главного тренера команды.

- В межсезонье из команды ушли главные лидеры - лучшие игроки, которые заявили, что в Нижнекамске больше возможностей, что это клуб с прицелом на выход в ФНЛ. Исходя из турнирного положения понятно, что скорее всего мы не займем первое место в таблице. Не думаете ли вы как спортивный менеджер, что за невыполнение задачи уволить тренера и взять более опытного специалиста, а не человека, который впервые в своей жизни управляет целой командой. И еще, раз игроки уходят и даже готовы сидеть в Нижнекамске на скамейке значит в вашем клубе не все так хорошо и футболисты уезжают за более высокой зарплатой в Нижнекамск. Спрашивается зачем команда тогда нужна в городе? Если мы не хотим добиваться высоких целей, а болтаться на дне российского футбола, - написали болельщики в соцсетях.

При этом, полностью закрывать клуб, по мнению люителей футбола не стоит. "КАМАЗ" можно просто переформировать.

- По количеству производимого видеоконтента футбольного клуба, его смело можно переформировать в киностудию, - предложили болельщики клуба.

В самом "КАМАЗе" данное обращение к мэру города без внимания не оставили, заметив, что решение о переходе игроков - взвешенное и осознанное.

- Стратегия футбольного клуба "КАМАЗ" включает в себя постепенное развитие и движение команды вверх. Также воспитание конкурентоспособных футболистов и дальнейший их выгодный, как для клуба, так и для футболиста, трансфер. Да, мы продали двух игроков, хотя в ПФЛ футболисты уходят из клубов бесплатно. В то же время мы вернули в команду собственных воспитанников. Один из которых является игроком юношеской сборной России, а другой в своём послужном списке имеет опыт выступления за команды не только ФНЛ, но и РПЛ. У команды задача, которую никто не отменял и "КАМАЗ" приложит максимум усилий, чтобы ее решить, - пояснили в пресс-службе ФК "КАМАЗ".

Отметим, что "КАМАЗ" в настоящий момент занимает второе место в зоне "Урал-Поволжье" второй лиги. Лидирует же в турнире как раз "Нефтехимик", который опережает клуб из Набережных Челнов на 7 очков.