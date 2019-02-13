2019-02-13T18:10:56+03:00
Общество

Афиша театра оперы и балета им. М. Джалиля на апрель 2019 года

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АФИША НА АПРЕЛЬ 2019

3, 4 (вечер) 12+ ДАМА С КАМЕЛИЯМИ Дж.Верди

среда, четверг балет в 3 действиях

Хореография Александра Полубенцева Продолжительность спектакля – 2:40

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6 (вечер) , 7(утро) 6+ СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА П.Чайковский

суббота, воскресенье балет в 3 действиях

Хореография Мариуса Петипа Продолжительность спектакля – 2:45

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ПРЕМЬЕРА

13, 14 (вечер) 12+ СЮЮМБИКЕ Р.Ахиярова

суббота, воскресенье опера в 2 действиях

Постановка Юрия Александрова Продолжительность спектакля – 2:30

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18 (вечер) 16+ ЛЮБОВНЫЙ НАПИТОК Г.Доницетти

четверг опера в 2 действиях

Постановка Юрия Александрова Продолжительность спектакля – 2:25

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21 (вечер) 12+ ЛЮЧИЯ ДИ ЛАММЕРМУР Г.Доницетти

воскресенье опера в 2 действиях

Постановка Михаила Панджавидзе Продолжительность спектакля – 2:30

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Ко дню рождения Габдуллы Тукая (1886 - 1913)

24 (вечер) 12+ ЛЮБОВЬ ПОЭТА Р.Ахиярова

среда опера в 2 действиях

Постановка Михаила Панджавидзе Продолжительность спектакля – 2:00

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Начало утренних спектаклей в 11.00, вечерних - в 18.00

Директор театра - РАУФАЛЬ МУХАМЕТЗЯНОВ

Главный дирижер - РЕНАТ САЛАВАТОВ

Художественный руководитель балета - ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВ

Главный хормейстер - ЛЮБОВЬ ДРАЗНИНА

Касса театра +7 (843) 231-57-10 Администраторы +7 (843) 231-57-05

Официальный сайт театра - www.kazan-opera.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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