Афиша театра оперы и балета им. М. Джалиля на апрель 2019 года
АФИША НА АПРЕЛЬ 2019
3, 4 (вечер) 12+ ДАМА С КАМЕЛИЯМИ Дж.Верди
среда, четверг балет в 3 действиях
Хореография Александра Полубенцева Продолжительность спектакля – 2:40
_______________________________________________________________________________
6 (вечер) , 7(утро) 6+ СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА П.Чайковский
суббота, воскресенье балет в 3 действиях
Хореография Мариуса Петипа Продолжительность спектакля – 2:45
_______________________________________________________________________________
ПРЕМЬЕРА
13, 14 (вечер) 12+ СЮЮМБИКЕ Р.Ахиярова
суббота, воскресенье опера в 2 действиях
Постановка Юрия Александрова Продолжительность спектакля – 2:30
_______________________________________________________________________________
18 (вечер) 16+ ЛЮБОВНЫЙ НАПИТОК Г.Доницетти
четверг опера в 2 действиях
Постановка Юрия Александрова Продолжительность спектакля – 2:25
_______________________________________________________________________________
21 (вечер) 12+ ЛЮЧИЯ ДИ ЛАММЕРМУР Г.Доницетти
воскресенье опера в 2 действиях
Постановка Михаила Панджавидзе Продолжительность спектакля – 2:30
_______________________________________________________________________________
Ко дню рождения Габдуллы Тукая (1886 - 1913)
24 (вечер) 12+ ЛЮБОВЬ ПОЭТА Р.Ахиярова
среда опера в 2 действиях
Постановка Михаила Панджавидзе Продолжительность спектакля – 2:00
_______________________________________________________________________________
Начало утренних спектаклей в 11.00, вечерних - в 18.00
Директор театра - РАУФАЛЬ МУХАМЕТЗЯНОВ
Главный дирижер - РЕНАТ САЛАВАТОВ
Художественный руководитель балета - ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВ
Главный хормейстер - ЛЮБОВЬ ДРАЗНИНА
Касса театра +7 (843) 231-57-10 Администраторы +7 (843) 231-57-05
Официальный сайт театра - www.kazan-opera.ru
ИСТОЧНИК KP.RU