2019-02-13T14:23:08+03:00
Происшествия

"Ты не хотел бы сняться в порно?": В Казани предприниматель предложил 14-летнему парню роль в фильме для взрослых

Возбуждено уголовное дело по статье "Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов"
Лика ИСАЕВА
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Фото: pixabay.com.Фото: pixabay.com.
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Предложение стать актером и сняться в фильме получил 14-летний подросток в Кировском районе Казани. Все произошло вечером 9 февраля в одном из магазинов. К подростку подошел мужчина и предложил поучаствовать в съемках фильма для взрослых. О том, что фильм будет порнографическим, не скрывал, и даже предложил обменяться номерами телефонов.

- Мальчик сделал вид, что подумает над этим предложением, и продиктовал свой номер телефона, а потом записал и телефон "директора по кастингу", - сообщил подробности этой встречи собственный источник "КП-Казань" в правоохранительных органах. - Затем он сделал дозвон на номер мужчины, чтобы убедиться, что тот продиктовал ему реальный номер телефона.

Вернувшись домой, школьник сразу сообщил отцу о полученном предложении, а тот обратился в правоохранительные органы.

"Директора по кастингу" вычислили по номеру телефона и задержали. Им оказался 54-летний предприниматель. Свое знакомство с мальчиком он не отрицал, но по его версии мужчина принял мальчика за бездомного и голодного ребенка, вот и решил накормить.

В доме у мужчины провели обыск и изъяли компьютер, чтобы изучить содержимое. В отношении задержаного было возбуждено уголовное дело по статье "Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов". Ему предъявили обвинение и на время следствия по решению суда заключили под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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