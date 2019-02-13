Сити-менеджер Чебоксар извинился за своего сына, которого арестовали за нападение на полицейского

Алексей Ладыков, сити-менеджер столицы Чувашии прервал свое молчание по факту задержания старшего сына Олега. Молодой человек сейчас находится под домашним арестом по решению Калининского районного суда. Такое решения было принято в связи с тем, что в отношении 19-летнего Олега Ладыкова были возбуждены два уголовные дела - "Побои" и "Применение насилие в отношении представителя власти".

По информации собственных источников "КП-Казань" в правоохранительных органах, сын сити-менеджера Чебоксар сначала вместе с друзьями устроил драку, а потом ударил полицейского во время задержания лимузина, в котором он ехал.

В отношении представителя "золотой молодежи" возбудили уголовное дело и отправили на время следствия под домашний арест.

Только после того, как суд избрал парню меру пресечения, его отец Алексей Ладыков тпрокомментировал проступок сына.

- По поводу инцидента, произошедшего с моим сыном, что могу сказать. Мой сын - человек совершеннолетний, самостоятельный. Насколько я знаю, свою вину он признал, раскаялся и готов понести наказание по всей строгости закона. В свою очередь считаю своим долгом еще раз принести извиненя всем потерпевшим и свидетелям данного инцидента, - написал чиновник в своем Инстаграм.

Отметим, что выкрутасы сына с 14-летнего возраста ставят под удар карьеру отца. В декабре 2013 года вместе с друзьями он гонял на красной "Ауди" по ночному городу, таранил патрульные автомобили МВД Чувашии. Но Ладыкову-младшему лишь погрозили пальцем.

А уже в мае 2016 года перед своим выпускным из школы еще несовершеннолетний Олег Ладыков сел за руль иномарки и протаранил на встречке леговушку. Водитель "Лады" получил травмы. Ладыков-старший заплатил за сына штраф в 500 рублей.

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