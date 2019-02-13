В Казани во время полицейской погони пострадал сотрудник ГИБДД

ЧП произошло в эту среду днем - в 15.30. В Казани на улице Восстания в Московском районе, по предварительным данным, инспекторы ДПС полка ДПС ГИБДД УМВД Казани потребовали у водителя «Шевроле Кобальт», нарушившего правила дорожного движения, остановиться.

Но тот лишь прибавил газу, пытаясь скрыться. Патрульные бросились в погоню, и на перекрестке Восстания-Ибрагимова сумели догнать лихача. Когда один из офицеров подошел к водительской двери, нарушитель снова прибавил газа и сбил его. Госавтоинспектор зацепился за иномарку и его протащило несколько метров.

Остановилась машина только после того, как врезалась в другой автомобиль. Сразу после этого лихач с места аварии сбежал, бросив свой автомобиль.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/691660" frameborder="0"></iframe> В Казани под колеса иномарки попал сотрудник ГИБДД.соцсети

Инспектор ДПС получил травму - перелом ноги, он был доставлен в БСМП. Водителя, совершившего наезд на сотрудника Госавтоинспекции Казани, разыскивают.

Рустама Гильфанова разыскивают за наезд на офицера полицииФото: Из материалов пресс-службы

Собственные источники "КП-Казань" в правоохранительных органах сообщают, что по подозрению в наезде на инспектора ДПС разыскивается Гильфанов Рустам Газинурович, 07.06.1986 года рождения. Мужчина скрылся с места аварии на автомобиле "Шевроле Кобальт", который объявлен в розыск.