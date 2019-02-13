2019-02-13T14:37:16+03:00
Дом. Семья

Татарстанец три дня не может выселить из своего сарая ястреба-стервятника

Птица нашла там еду и теперь не хочет покидать помещение [видео]
Лика ИСАЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В непростую ситуацию попал житель Сармановского района Татарстана. В его сарае, который пристроен к жилому дому, поселился не кто-нибудь, а пернатый хищник - ястреб-стервятник. Этот представитель фауны проник туда через дверь, которая на какой-то момент оказалась открыта.

Обнаружив непрошенного гостя, хозяин попытался выгнать захватчика из помещения, но неудачно - ястреб к себе не подпускает, пугается и пытается вылететь через окно, но там стоит стекло. Боясь, что птица может пораниться, мужчина раз за разом оставлял открытой дверь в сарай.

Вот только хищник не спешит покидать помещение. Нет, птица, конечно, вылетала на волю, но каждый раз возвращается обратно. Видимо ей понравилось такое «гнездо». Да и добычу себе ястреб здесь уже нашел. Ею стала оставленная тушка курицы. Вот и «прописался» пернатый в сарае и выезжать, а точнее вылетать, совсем не хочет.

Потратив три дня на то, чтобы изгнать птицу, и достигнув успеха, татарстанец просит совета у тех, кто сталкивался с такой ситуацией. Сообщает инстаграм-канал «Новости РТ».

Татарстанец три дня не может выселить из своего сарая ястреба-стервятника.соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU

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