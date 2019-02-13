Авария с участием трех автомобилей произошла 12 февраля в 5.40 в Сармановском районе Татарстана на 22 километре автодороги «Джалиль-Сарманово».

По предварительным данным, 30-летний водитель иномарки «КИА Рио» превысил безопасную скорость, не выбрал боковой интервал и по касательной столкнулся с вахтовым автобусом ПАЗ, после чего врезался в следующий позади грузовую «Газель».

Автобус после столкновения вылетел в кювет, где застрял в снегу на поле. В момент аварии пассажиров в нем не было, сообщили в пресс-службе ГИБДД Татарстана.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="198" height="360" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/691595" frameborder="0"></iframe> В Татарстане в ДТП с тремя автомобилями погиб 30-летний мужчина.соцсети

В итоге пострадал водитель иномарки. К сожалению, полученные им травмы оказались не совместимы с жизнью. Медпомощь понадобилась и пассажиру погибшего. Мужчина получил сотрясение головного мозга. После осмотра врачами он был отправлен домой. Отмечается, что в момент ДТП этот пострадавший был пьян.