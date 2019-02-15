Труппа Русского национального классического балета отправилась на гастроли в Башкирию и Татарстан. Артисты радовались поездке, принимая благодарные отзывы от зрителей, которые посещали их спектакли. Балерины и музыканты в соцсетях делились фотографиями и видео заснеженных городов и сел, отмечая, что таких сугробов в Москве не увидеть.

И все было хорошо до тех пор, пока артисты балета не приехали утром 9 февраля в татарстанский Зеленодольск. Свой балет «Щелкунчик» они должны были показать зрителю в местном музыкальном театре на улице Ленина. Вот только проехать к нему автобус с труппой не смог - площадку перед зданием занесло снегом, и расчищать ее никто не спешил.

В итоге артистам пришлось за свой счет нанимать трактор, чтобы через сугробы проложить к театру путь. Причем как для своего автобуса, так и для зрителей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/692202" frameborder="0"></iframe> Артисты Русского национального классического балета, чтобы подобраться к театру Зеленодольска, за свой счет расчистили дорогу от снега. Автор: vk.com/maximballet.

Видео этого процесса артисты выложили в свою соцгруппу и оставили под ним комментарий: «А в Татарстане опять снег! Заехать к площадке не смогли. Пошел искать трактор, чтобы почистить подъезд к театру! Хорошо, что в стране капитализм. Заплатил и все готово! Скажите спасибо, коммунальные службы города Зеленодольск, коллективу Русского Национального Классического балета, что мы, за свой счет, почистили дорогу к Музыкальному театру!»