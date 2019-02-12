«Что делать, если муж маменькин сынок?»: Родители татарстанского участника шоу «Спаси свою любовь» приехали на проект вслед за сыном

В то время как молодые люди из Казани – Амир и Язиля Набиуллины – пытаются избежать развода на телепроекте «Спаси свою любовь», в шоу неожиданно появилась новая пара – ими стали родители главы семейства – Рустем и Альбина Набиуллины.

- Пришли мои родители на проект. Теперь тоже будут спасать любовь, - сообщает Амир в своем Instagram.

Известно, что изначально на телепроект Набиуллины-старшие шли только для того, чтобы поддержать своего сына и его жену. Однако в ходе взаимных претензий выяснилось, что у родителей проблем ничуть не меньше, чем у молодых. Психологи шоу решили, что это именно Рустем и Альбина подают дурной пример едва сформировавшейся семье Амира.

Фото: instagram.com/a_ab_aby

Меж тем 20-летняя Язиля Набиуллина в Intagram не перестает просить советов своих подписчиков.

- Если муж маменькин и папенькин сынок, что делать? – спрашивала девушка буквально за сутки до прихода на шоу родителей Амира.

- Блин, Язиля. Ну не пара вам этот мальчик маленький. Не потому что плохой или не такой. Просто не ваш уровень. А люди не меняются. Воспитывается человек только до 4 лет, - считает некто desto_late

- Искать нового нормального мужика, - советует интернет-пользователь brunetka1309.

- Разводись, ни к чему хорошему это не приведет, ничего не изменится, - поддерживает ее cherry_mockow_lips.

Напомним, что 20-летний Амир учится на юридическом факультете одного из казанских университетов и позиционирует себя, как предпринимателя. В свою очередь его ровесница Язиля учится на экономическом факультете того же вуза и является уроженкой татарстанского города Елабуга.

Фото: instagram.com/a_ab_aby

За взаимоотношениями некогда любящих друг друга людей больше полумесяца наблюдают тысячи телезрителей. А непосредственным спасением героев занимаются известные ведущие – Ольга Бузова, Ксения Бородина, Ольга Орлова и Влад Кадони.

Кроме них с участниками проекта работают психологи, сексологи, нумерологи, диетологи и даже полиграфологи.

В одном из прошлый выпусков проекта, Набиуллиным-младшим пришлось вернуться с Сейшел в Москву. Причиной того стало решение коллектива.