В Марий Эл из-за пожара в котельной эвакуировали целую школу
Пожар в котельной на улице Фрунзе в Волжске начался в 11.10 во вторник, 12 февраля. Очевидцы разместили видеоролик в соцсетях, где с расстояния в несколько сот метров видны языки пламени, вырававшиеся из окон и дверей здания. Они доходили до второго этажа котельной.
В Волжске загорелась котельная.
В МЧС Марий Эл сообщили, что с огнем удалось оперативно справиться уже в 11.35. По предварительным данным, никто не пострадал.
- Пока идут работы дознавателей на месте пожара, - сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства республики. - Выясняются причины происшествия.
Во время пожара было принято решение эвакуировать учеников средней школы №10, которая находится в непосредственной близости от загорвешейся котельной. Всех детей отправили домой.
По предварительным данным, ЧП произошло из-за разгерметизации трубы высокого давления. Там проходил ремонт, и произошел разрыв трубопровода, после чего сжиженный газ выплеснуло на стену помещения с последующим возгоранием.
ИСТОЧНИК KP.RU
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