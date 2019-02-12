2019-02-12T13:26:51+03:00
Происшествия

В Марий Эл из-за пожара в котельной эвакуировали целую школу

Из разорванного трубопровода выплеснуло сжиженный газ, и он загорелся [видео]
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
По предварительным данным, ЧП произошло из-за разгерметизации трубы высокого давления.По предварительным данным, ЧП произошло из-за разгерметизации трубы высокого давления.
Изменить размер текста:

Пожар в котельной на улице Фрунзе в Волжске начался в 11.10 во вторник, 12 февраля. Очевидцы разместили видеоролик в соцсетях, где с расстояния в несколько сот метров видны языки пламени, вырававшиеся из окон и дверей здания. Они доходили до второго этажа котельной.

В Волжске загорелась котельная.

В МЧС Марий Эл сообщили, что с огнем удалось оперативно справиться уже в 11.35. По предварительным данным, никто не пострадал.

- Пока идут работы дознавателей на месте пожара, - сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства республики. - Выясняются причины происшествия.

Во время пожара было принято решение эвакуировать учеников средней школы №10, которая находится в непосредственной близости от загорвешейся котельной. Всех детей отправили домой.

По предварительным данным, ЧП произошло из-за разгерметизации трубы высокого давления. Там проходил ремонт, и произошел разрыв трубопровода, после чего сжиженный газ выплеснуло на стену помещения с последующим возгоранием.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия Марий Эл»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
"Хорошо горит!": В Йошкар-Оле арестованный прямо в камере устроил костер из уголовного дела
Теперь его будут судить по статье "Вмешательство в какой бы то ни было форме в деятельность следователя в целях воспрепятствования всестороннему, полному и объективному расследованию дела" [видео]
"Хорошо горит!": В Йошкар-Оле арестованный прямо в камере устроил костер из уголовного дела
Теперь его будут судить по статье "Вмешательство в какой бы то ни было форме в деятельность следователя в целях воспрепятствования всестороннему, полному и объективному расследованию дела" [видео]
Новости 24
Жителем Чувашии, который украл кассовый аппарат и им же избил полицейского, всерьез заинтересовался психиатр
Президент Татарстана о посевной кампании-2019: один из главных вопросов – обеспечение качественным топливом по льготной цене
Жителя Казани будут судить за то, что он избил незнакомца за смех и убийство приятеля
Жителя Татарстана отдали под суд за убийство коллеги бутылкой после новогоднего корпоратива
В больницах Нижнекамска ввели особый режим из-за гриппа
В Набережных Челнах прокуратура требует наказать виновных в незаконном Манту
В День Святого Валентина в Татарстане прогнозируют мокрый снег, метель и до 1 градуса тепла
В Казани под колеса иномарки попал сотрудник ГИБДД
"С юмором и без претензий": Песков прокомментировал шутки Путина в адрес Минниханова
В Татарстане в ДТП погиб мужчина, управлявший телегой с лошадью