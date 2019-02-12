В Марий Эл из-за пожара в котельной эвакуировали целую школу

Пожар в котельной на улице Фрунзе в Волжске начался в 11.10 во вторник, 12 февраля. Очевидцы разместили видеоролик в соцсетях, где с расстояния в несколько сот метров видны языки пламени, вырававшиеся из окон и дверей здания. Они доходили до второго этажа котельной.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/691343" frameborder="0"></iframe> В Волжске загорелась котельная.

В МЧС Марий Эл сообщили, что с огнем удалось оперативно справиться уже в 11.35. По предварительным данным, никто не пострадал.

- Пока идут работы дознавателей на месте пожара, - сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства республики. - Выясняются причины происшествия.

Во время пожара было принято решение эвакуировать учеников средней школы №10, которая находится в непосредственной близости от загорвешейся котельной. Всех детей отправили домой.

По предварительным данным, ЧП произошло из-за разгерметизации трубы высокого давления. Там проходил ремонт, и произошел разрыв трубопровода, после чего сжиженный газ выплеснуло на стену помещения с последующим возгоранием.