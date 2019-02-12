УНИКС вырвал победу у ЦСКА при полных трибунах «Баскет-холла»

11 февраля в очередном матче Единой лиги ВТБ казанский УНИКС на домашнем паркете «Баскет-холла» принял московский ЦСКА, чемпиона России и лиги ВТБ, причем бессменного с 2003 года. Это первая встреча команд в этом сезоне.

Эррик Макколлум и Дэниэл Хэкетт.Фото: Алина НИЗАМОВА

В столицу Татарстана прилетели все 14 баскетболистов ЦСКА. В Москве остались только восстанавливающийся после операции стопы Михаил Кулагин и юниор Александр Хоменко. В заявку УНИКСа не вошли Джеки Кармайкл и Костас Каймакоглу. Также лечится Морис Ндур.

Андрей Кощеев и Кайл Хайнс.Фото: Алина НИЗАМОВА

Казанцы начали матч в следующем составе: Реймар Морган, Мелвин Эджим, Трентон Локетт, Евгений Колесников и Пиеррия Хенри. Две с половиной минуты после стартового свистка УНИКС не давал гостям забросить ни одного мяча и сам открыл счет.

Эррик Макколлум и Кори Хиггинс.Фото: Алина НИЗАМОВА

Однако москвичи быстро раскачались и в середине периода ушли вперед. Более того, ЦСКА пять минут не давал казанцам набирать очки. Это позволило гостям увеличить разрыв в два раза – 10:21.

В середине второй четверти главный тренер казанцев Димитрис Прифтис взял тайм-аут, и после минутного общения с тренером УНИКС не давал москвичам забросить ни одного мяча шесть с половиной минут. И уже в третьей четверти казанцы повели со счетом 32:30, сделав рывок 17-0. Давненько никто так не выводил из себя 25-кратных чемпионов России.

Началась жесткая борьба, а судьи старались заглушить страсти на площадки многочисленными свистками.Фото: Алина НИЗАМОВА

Очнувшись, ЦСКА ускорился и концу третьего отрезка вернул себе преимущество, заставив нервничать казанских болельщиков. Кстати, на этом матче зрители побили рекорд сезона по посещаемости «Баскет-холла». За игрой двух лидеров сезона с трибун следили 5144 зрителя.

За игрой двух лидеров сезона с трибун следили 5144 зрителя.Фото: Алина НИЗАМОВА

В начале четвертого отрезка хозяева смогли сравнять счет, после чего команды шли вровень. Началась жесткая борьба, а судьи старались заглушить страсти на площадки многочисленными свистками. На половине ЦСКА за лицевой линией пытался справиться с эмоциями тренер москвичей Димитрис Итудис.

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис.Фото: Алина НИЗАМОВА

За минуту до конца матча УНИКС ушел в максимальный отрыв по ходу всей встречи. Как говорится, вовремя – 67:61. Реймар Морган забросил из-под кольца с фолом, чем сорвал овации всего «Баскет-холла». Но настоящим героем концовки стал его соотечественник Пиеррия Хенри.

Пиеррия Хенри и Нандо Де Коло.Фото: Алина НИЗАМОВА

Американец в заключительной 10-минутке набросал в корзину чемпиона 12 очков и принес победу, реализовав два штрафных, чем окончательно убрал все вопросы относительно победителя матча. Финальная сирена зафиксировала итоговый счет 71:68. Так красно-зеленые еще ни разу не праздновали победу в текущем сезоне. Эта победа стала всего лишь третья для казанцев над ЦСКА в Единой лиге ВТБ. В предыдущие разы это удавалось 6 января 2011 года и в финале турнира 6 июня 2016 года.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/691267" frameborder="0"></iframe> УНИКС вырвал победу у ЦСКА при полных трибунах «Баскет-холла».Алина НИЗАМОВА

– Я могу гарантировать, что это не наш уровень игры, не наш уровень энергии. Мы играли в пятницу сложный матч, УНИКС играл в среду. У них было четыре дня на подготовку, у нас два. В подобных играх это значит многое, - сказал после матча Димитрис Итудис, - Это хороший урок для нас, впереди еще вторая встреча. И мы все еще лидеры этой Лиги.

Антон Понкрашов и Дэниэл Хэкетт.Фото: Алина НИЗАМОВА

А Димитрис Прифтис поделился тремя составляющими, которые помогли обыграть ЦСКА. Во-первых, по мнению тренера, нужно настроиться морально, чувствовать себя уверенно и не бояться. Во-вторых, не давать сопернику набирать много лёгких очков и обыгрывать один в один. В-третьих, как и в любой сложной игре, не обойтись без капельки везения. Но для того, чтобы удача улыбнулась тебе, нужно много работать.

Димитрис Прифтис.Фото: Алина НИЗАМОВА

Самым результативным игроком в составе казанцев стал Реймар Морган, на счету которого 18 очков и 9 подборов. Победа над армейцами позволила команде Прифтиса подняться на вторую строчку в регулярном чемпионате – ЦСКА даже после поражения пока недосягаем.

В следующем матче 15 февраля в 19:00 УНИКС примет другого гранда российского баскетбола – подмосковные «Химки». Подмосковная команда в этом туре дома уступила «Локомотиву» – 82:84.

Самым результативным игроком в составе казанцев стал Реймар Морган.Фото: Алина НИЗАМОВА

– Если мы будем также защищаться, играть с такой же энергией, то и следующий матч с «Химками» можем сыграть так же успешно. Это реально, все будет зависеть от нас самих, - после знаковой победы Реймар Морган уже морально готовится к следующему сопернику. Успех над ЦСКА определенно должен добавить уверенности и ему, и партнерам в матче с химчанами.