Из бюджета Татарстана на ремонт сельхозтехники в 2019 году потратят порядка 3 миллиардов рублей

Зима медленно, но верно подходит к концу и все вокруг начинают готовиться к предстоящей оттепели и весне. Не стал исключением и Татарстан, который уже начал производить техническую модернизацию и подготовку сельскохозяйственной техники к полевым работам. О том, что уже сделано в направлении, рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Ахметов.

На совещании в Доме Правительства республики Ахметов отметил, что в целом в посевной кампании в этом году будут использовать 11 тысяч тракторов, 6 тысяч сеялок и культиваторов и 650 широкозахватных посевных комплексов с энергонасыщенными трактором. Вся эта техника должна быть приведена в рабочее состояние до 1 апреля, что потребует от бюджета республики порядка 3 миллиардов рублей.

Известно, что на данный момент отремонтировано уже более 64% тракторов, 78% культиваторов и сеялок и 25% комбайнов.

- Технику нужно готовить в основном в осенне-зимнее время, без авральной спешки. Это позволит более рационально использовать людские и материальные резервы, и качество подготовки техники получается намного лучше, - пояснил Марат Ахметов.

Однако не во всех районах Татарстана ремонту отдают одинаковое внимание. Так, самые низкие показатели по этому критерию в Альметьевском, Дрожжановском, Черемшанском, Верхнеуслонском и Пестречинском районах. А самые высокие – в Набережных Челнах, Азнакаевском и Серманском районах. Вместе с тем, с конца декабря 2018 года в Заинске открыт специализированный цех для ремонта свеклоуборочной техники.

После Ахметов сделал акцент на том, что сложнее всего восстановлению поддаются тракторы. Из них сейчас неотремонтированными остаются 3,7 тысячи штук, 324 из которых – иностранной марки.

Однако Татарстан не только восстанавливают уже имеющуюся технику, но и закупает новую. В 2018 году сельхозпроизводители потратили 4 миллиарда рублей на приобретение порядка 2 тысяч единиц машин и оборудования. Параллельно с этим, по программе техмодернизации были выделены 1,3 миллиарда рублей субсидий на покупку 1,5 тысяч штук сельхозтехники. В этом году по той же системе будет выделено уже 2 миллиарда рублей.

Но даже это еще не коней. В уходящем году по программе «Обновление парка техники» было поставлено машин на 840 миллионов рублей. Вместе с тем был полностью освоен лимит – 570 миллионов рублей и приобретено около 100 единиц техники. По коммерческому лизингу же было получено 128 единиц за 270 миллионов рублей.

Говоря о текущем году, Ахметов напомнил о федеральной программе «1432» с удешевлением на 15%. В прошлом году благодаря ей было заключено 320 договоров на сумму 1,3 миллиарда рублей.

В целом, по словам главы минсельхоза Татарастана, такой потенциал техники, при качественной подготовке и рациональной организации труда, позволяет провести посевную кампанию в оптимальные сроки.

Подытоживая, президент республики Рустам Минниханов, который также присутствовал на совещании, назвал необходимым проведение частых проверок готовности сельхозтехники в муниципальных районах.