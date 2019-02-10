2019-02-10T22:43:58+03:00
Происшествия

В ДТП погиб сын президента федерации спортивной борьбы Ульяновской области

Мастеру спорта по борьбе Александру Кшановскому было всего 25 лет. [фото, видео аварии]
Лика ИСАЕВА
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Вот что осталось от иномаркиВот что осталось от иномарки
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Страшная авария произошла около 6.00 в воскресенье, 10 февраля, на улице Гончарова в Ульяновске. По предварительным данным, 22-летний водитель БМВ превысил безопасную скорость, во время поворота не вписался в него.

Авария в Ульяновске.! другой источник

Иномарка сначала зацепила заснеженную обочину левым боком, затем - правым, и врезалась в жилой дом.

Место удара

Место удара

Сила удара была такова, что из салона автомобиля вылетела девушка, сидевшая на заднем сидении. Клок ее волос остался висеть на стене дома. В больницу доставили пять человек с травмами различной степени тяжести. Все они сидели на заднем пассажирском сидении.

Одну из пассажирок выбросило из салона, на доме остался клок ее волос

Одну из пассажирок выбросило из салона, на доме остался клок ее волос

Шансов выжить у тех, кто сидел впереди - у водителя и 25-летнего пассажира, не было. От полученных травм они скончались на месте происшествия.

У 25-летнего пассажира шансов выжить не было

У 25-летнего пассажира шансов выжить не было

"Сегодня трагически погиб сын президента федерации спортивной борьбы Артура Кшановского. Конфедерация единоборств приносит искренние соболезнования Артуру и его семье. Наше плечо рядом".Погибшим пассажиром оказался Александр Кшановский. Мастер спорта по борьбе и сын президента федерации спортивной борьбы Ульяновской области Артура Кшановского. На официальной страничке федерации в соцсетях опубликованы слова соболезнования родителям погибшего спортсмена:

Автомобиль врезался в дом

Автомобиль врезался в дом

Как стало известно "КП-Казань" из собственных источников, похороны Александра пройдут 12 февраля.

Александра Кшановского будут хоронить 12 февраля Фото: из личного архива

Александра Кшановского будут хоронить 12 февраляФото: из личного архива

По неподтвержденной пока информации, в больнице от полученных травм скончался еще один участник ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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