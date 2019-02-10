В ДТП погиб сын президента федерации спортивной борьбы Ульяновской области

Страшная авария произошла около 6.00 в воскресенье, 10 февраля, на улице Гончарова в Ульяновске. По предварительным данным, 22-летний водитель БМВ превысил безопасную скорость, во время поворота не вписался в него.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/691039" frameborder="0"></iframe> Авария в Ульяновске.! другой источник

Иномарка сначала зацепила заснеженную обочину левым боком, затем - правым, и врезалась в жилой дом.

Место удара

Сила удара была такова, что из салона автомобиля вылетела девушка, сидевшая на заднем сидении. Клок ее волос остался висеть на стене дома. В больницу доставили пять человек с травмами различной степени тяжести. Все они сидели на заднем пассажирском сидении.

Одну из пассажирок выбросило из салона, на доме остался клок ее волос

Шансов выжить у тех, кто сидел впереди - у водителя и 25-летнего пассажира, не было. От полученных травм они скончались на месте происшествия.

У 25-летнего пассажира шансов выжить не было

"Сегодня трагически погиб сын президента федерации спортивной борьбы Артура Кшановского. Конфедерация единоборств приносит искренние соболезнования Артуру и его семье. Наше плечо рядом".Погибшим пассажиром оказался Александр Кшановский. Мастер спорта по борьбе и сын президента федерации спортивной борьбы Ульяновской области Артура Кшановского. На официальной страничке федерации в соцсетях опубликованы слова соболезнования родителям погибшего спортсмена:

Автомобиль врезался в дом

Как стало известно "КП-Казань" из собственных источников, похороны Александра пройдут 12 февраля.

Александра Кшановского будут хоронить 12 февраляФото: из личного архива

По неподтвержденной пока информации, в больнице от полученных травм скончался еще один участник ДТП.