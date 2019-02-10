«Молодец, опусти-ка микрофон»: Экс-участница шоу «Холостяк» из Татарстана спела с Валерием Меладзе

В минувшую субботу, 9 февраля, экс-участница телепроекта «Холостяк», уроженка Набережных Челнов Аида Уразбахтина выложила на своей странице в «Инстаграм» видео, которое не на шутку поразило ее фанатов. На нем 24-летняя девушка поет на бэк-вокале Валерия Меладзе песню «Океан и три реки».

Фото: instagram.com/aida.offi

- Когда я пропустила тот момент, когда Аида прошла путь от «Холостяка» с Кридом до певицы, стоящей рядом с Меладзе? – негодует некто all_for_soul_saratov_64.

Несмотря на то, что помимо Уразбахтиной на сцене находятся еще две девушки, Аида нашла способ выделиться. И дело даже не в излишне откровенном платье с глубоким декольте и высоким вырезом на бедре. Так, Уразбахтина не вовремя вступила и принялась петь непосредственно с Меладзе.

- Молодец, отпусти-ка микрофон, - поспешил остановить ее певец.

Однако девушка его не расслышала и продолжала некоторое время петь. Потом, правда, осознала свою ошибку и все-таки опустила микрофон.

Несмотря на эту оплошность, подписчики Уразбахтиной в комментариях под видео начали выражать надежду на то, что продюсер не упустит такую «зажигалочку» и обязательно возьмет ее новой солисткой в группу «ВиаГра».

Фото: instagram.com/aida.offi

Отметим, что девушка стала популярна после выхода шестого сезона телепроекта "Холостяк", в котором она боролась за внимание и любовь 24-летнего Егора Крида. При этом известно, что у Аиды есть 3-летний сын от первого брака.

Фото: instagram.com/aida.offi

Сейчас Уразбахтина живет в Москве, куда перевезла и ребенка. Девушка неплохо поет и часто принимает участие в съемках в качестве модели.

Фото: instagram.com/aida.offi

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