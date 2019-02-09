СМИ: Казанского педагога обвинили в сексуальных домогательствах

В Казани местного преподавателя обвиняют в домогательствах до учениц. Об этом сообщает «Площадь свободы».

В публикации говорится об учителе истории Айрате Мухарлямове, который тренировал детские команды в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» в нескольких учебных заведениях столицы Татарстана. На момент выхода текста педагог работал в гимназии 19 и лицее-интернате имени Лобачевского при Казанском федеральном университете. Собеседники издания рассказали, как в период с 2013 по 2017 годы, будучи сотрудником тех заведений и школы №39, где Мухарлямов работал с 2015 по 2016 годы, преподаватель оказывал домогательства сексуального характера на несовершеннолетних девочек.

Ученицы рассказали подробности отношений с тренером. По их словам, домогательства происходили во время поездок на турниры «Что? Где? Когда?» в другие города.

Потерпевшие говорили, что он просил заняться с ним сексом, предварительно спаивая алкоголем. Он также предлагал купить у своих учениц интимную связь. «Давай ты мне отсосешь, а я тебе блок сигарет куплю», – якобы говорил он одной из учениц.

Накануне, 8 февраля, прокуратора Татарстана приняла заявление, направленное изданием, и начала по нему проверку.

Сам мужчина после публикации стал писать бывшим ученицам, говоря, что теперь «его жизнь и карьера разрушены». Скриншоты сообщений представлены изданием в ежедневном отчете по этой статье.

Сам Мухарлямов в беседе с журналистами «Площади Свободы» сказал, что «ничего такого не было», а его коллеги из лицея начали писать на него положительные характеристики.