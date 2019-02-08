"Их не штрафовать, а палкой бить надо": В Казани водители автобусов устроили гонки и чуть не сбили пешеходов

К водителям казанских автобусов у пассажиров в последнее время немало претензий. В частности, шоферов обвиняют в чрезмерно быстрой езде, резких торможениях и нарушениях правил дорожного движения.

Вот и минувшим днем жители Казани стали свидетелями очередного нарушения со стороны водителей этого общественного тарнспорта. Все произошло на улице Болотникова. Два "краснобуса" пролетели на красный сигнал светофора. При этом, пешеходы едва успели унести ноги с проезжей части.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/690776" frameborder="0"></iframe> В Казани водители автобусов устроили гонки и чуть не сбили пешеходов.соцсети

Данный инцидент удалось заснять на видеорегистратор одному из автомобилистов, который, в отличие от водителей автобусов, остановился пропустить пешеходов. Видео выложили в интернет.

- На Болотникова водители автобусов устроили гонки за пассажиров, игнорируя красный сигнал светофора. А потом еще удивляемся, почему так много аварий с участием краснобусов, - написал автор поста в соцсетях.

На кадрах видно, как сперва фура проехала на красный сигнал светофора, следом начали переходить дорогу пешеходы, которым пришлось ускориться при виде несущихся на них автобусов, занявших сразу две полосы для движения.

Данное видео не оставило равнодушным жителей Казани, которые оставили под постом десятки комментариев. Мнения, при этом, разделились. Конечно, большинство пользователей соцсетей начали бросать критические стрелы в адрес водителей, заявляя, что шоферов надо лишить прав, выгнать с работы, а кто-то и вовсе предложил: "Их не штрафовать, а палкой бить надо".

Впрочем, были и те. кто в стал на сторону водителей, заявив, что "краснобусам" было тяжело затормозить на заснеженной дороге.