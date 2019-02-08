Подарки на 14 февраля в Казани: где и что подарить

Люди любят праздники, потому что они - лишний повод отдохнуть, побыть с близкими и, конечно, получить подарок. Но до чего же сложно этот самый подарок выбрать так, чтобы он не был банальным и точно понравился адресату.

Мозговые штурмы по этому поводу порой омрачают предвкушение празднования, но «Комсомолка» позаботилась и узнала, что на 14 февраля оригинального можно подарить в Казани. Так, что избавляем вас от лишней нервотрепки, сопутствующей непростому процессу выбора. Представляем список того, что можно подарить своему любимому человеку.

ДАРИТЕ ЭМОЦИИ

Электрические зубные щетки, наушники, часы и шейкеры могут когда-то сломаться или потерять свою популярность, а цветы обязательно завянут через неделю. Вечны одни лишь эмоции, и это не секрет. Благо сейчас есть немало возможностей сделать совместное времяпрепровождение незабываемым. Так, в Казани есть немало компаний, которые организуют влюбленным парам воздушные экскурсии над городом.

А если вы любитель действительно острых ощущений, вы можете даже с парашюта прыгнуть или на хоррор-квест сходить. Главное, делать это нужно вместе, запоминая все до мельчайших подробностей, чтобы после можно было если что, и внукам рассказать.

ДЕЛАЙТЕ ПОДАРКИ СВОИМИ РУКАМИ

Подарки, сделанные своими руками, вряд ли когда-то потеряют актуальность. Не зря же всех нас в школе когда-то учили вырезать, склеивать, складывать и рисовать. Собственноручно созданный сюрприз может быть основным презентом, а может быть лишь частью чего-то более масштабного – вам решать. Однако лишним он никогда не будет.

Так, почти каждый из нас в суете будней забывает периодически напомнить, как сильно и за что именно он любит свою вторую половинку. Да, «любят не за что-то, а вопреки» - фраза, известная каждому. Однако, не отходя от нее, можно попросту перечислить плюсы и уникальные черты своего любимого или любимой.

Сделайте или купите обыкновенную коробочку и вложите туда трогательные записки-признания. В идеале можно попросить адресата не открывать все их разом, а растянуть удовольствие, читая по одной каждое утро.

Помимо этого, вы можете купить или сделать из бумаги порядка десяти конвертов и вложить в каждый небольшой сюрприз. После заклейте их и датируйте, определив какого числа и какой именно конверт должен будет распечатать адресат.

ПОДАРИТЕ СВАДЬБУ

Сделайте своей второй половинке сюрприз и, завязав глаза, приведите ее на Кремлевскую набережную. Там с 8 февраля открыта самая настоящая «Фабрика любви» с собственным ЗАГСом. В нем влюбленных в шутку расписывают, а на память выдают сертификат о регистрации брака.

Такое событие после даже можно отметить в кафе или ресторане.

ПЕРСОНАЛИЗУЙТЕ ПОДАРОК

Персонализированные подарки получать вдвойне приятно. Выбирая презент, ориентируйтесь на увлечения и предпочтения вашего избранника или избранницы. Казань в последнее время начала буквально пестрить различными магазинами подарков, где консультанты с радостью подберут презент, в том числе и на 14 февраля, идеально подходящий вашему любимому человеку.

И помните, что милые подарки - это хорошо, а полезные – лучше.