Куда сходить 14 февраля 2019 года в Казани: праздничные мероприятия и лучшие места для отдыха

До самого романтичного дня в году – 14 февраля, осталось меньше недели. День святого Валентина – праздник, который можно не принимать, считая перенятым, но факт его существования отрицать вряд ли получится. Ведь ежегодно 14 февраля во всех городах России организуют различные торжества, и столица Татарстана – не исключение.

Если вы так и не выбрали, куда сходить 14 февраля 2019 года в Казани, то «КП-Казань» приготовила для вас список соответствующих поводу праздничных мероприятий и лучших мест отдыха.

РОМАНТИЧЕСКАЯ ПРОГУЛКА ПО МУЗЕЮ

Вы когда-нибудь совершали романтическую прогулку по музею? Не думайте, что это скучно или банально. Так, влюбленных жителей и гостей Казани 14 февраля 2019 года ждут в музее естественной истории Татарстана, где пройдет особая праздничная программа.

С 10.00 до 17.00 его посетители смогут узнать ближайшие прогнозы на личную жизнь, получить свою собственную и уникальную «валентинку», оживить с помощью мобильного приложения древнего ящера и сделать уникальное фото.

ЛЕКЦИЯ О ЛЮБВИ В ЖИЗНИ И ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЛЬВА ТОЛСТОГО

В том случае если вы или ваша вторая половинка любите не только друг друга, но и литературу, вы можете провести вечер 14 февраля 2019 года в Казани, посетив национальную художественную галерею «Хазинэ».

Здесь доктор филологических наук, заведующая кафедрой Института международных отношений, истории и востоковедения, член Чеховской комиссии при Совете по мировой культуре РАН, член Гильдии словесников Лия Бушканец расскажет о любви в жизни и произведениях Льва Толстого.

ПОХОД В КИНО

Да, кино до сих пор остается самым беспроигрышным вариантом для любого свидания. Однако в День всех влюбленных вряд ли кто-то согласиться смотреть боевик или ужастик. Благо 14 февраля 2019 года во всех кинотеатрах России состоится премьера комедии «Громкая связь».

Итальянский хит «Идеальные незнакомцы» Паоло Дженовезе охотно подвергается ремейкам, очень уж сценична и хлестка оказалась история про семерых друзей, которые вдруг решают почитать свои эсемески вслух - и прогорают.

Фильм решили переснять и в России. Поучительная картина отобьет сразу два желания: лазать в чужих телефонах и скрывать что-то от своей второй половинки.

Вы можете начать свое празднование Дня святого Валентина этой комедией, а можете наоборот – закончить.

УСТАНОВКА ЗАМКОВ НА МОСТУ

Когда, если не 14 февраля, нужно скреплять свои узы чем-то осязаемым. Так уж издавна повелось, что влюбленные вешают замки, заранее написав на них свои имена. Обычно ими обвешивают мосты.

В Казани также есть специальные места для замков любящих сердец. Их можно закрепить на металлическом дереве, что разместилось на улице Петербургская в самом центре города, на мостах у центра семьи «Казан», в Горкинско-Ометьевском лесу или в парках имени Горького и Урицкого.

МОЖНО ДАЖЕ ПОЖЕНИТЬСЯ!

У пар Казани в этот вечер даже будет возможность пожениться и получить сертификат о регистрации брака. Он будет шуточным, конечно, но с чего-то ведь стоит начинать. ЗАГС будет работать на «Фабрике любви», которая расположилась на Кремлевской набережной.

Здесь же можно будет просто принято провести время в окружении Купидонов, попытаться пройти квест по мотивам известных книг о Гарри Потере «Сила Любви» и своими руками изготовить подарки.

А ЕСЛИ ЗАХОЧЕТСЯ УЕДИНИТЬСЯ?

Иногда влюбленным только и нужно, что общество друг друга, но сидеть в четырех стенах не хочется. На такие случаи в Казани тоже есть варианты времяпрепровождение.

Все знают и любят Кремлевскую набережную и новую набережную озера Кабан, но мало кто помнит о старой пристани того же водоема. А зря – там довольно-таки романтично. Добраться до нее можно проехав на автобусе до остановки «Хади Такташ», либо на машине до улицы Шигабутдина Марджани.

Кроме того, есть и другая непопулярная, но красивая набережная. Она скрылась от любопытных взглядов туристов у центра гребных видов спорта.

Также у влюбленных в Казани есть возможность побыть наедине на высоте птичьего полета, в буквальном смысле этого слова. Самое большое в городе колесо обозрения «Вокруг света» всегда готово прокатить всех желающих.