2019-02-06T17:55:31+03:00
Общество

"Ребенок - это вам не кукла, зачем называть его "Отход"?": Главный казый Татарстана рассказал, как нельзя называть детей

Джалиль хазрат Фазлыев отметил, что у имен должны быть татарские, турецкие, арабские или персидские корни
Елизавета МАКАРОВА
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По словам главного казыя РТ, сейчас детям дают много "странных" имен.По словам главного казыя РТ, сейчас детям дают много "странных" имен.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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Главный казый Татарстана Джалиль хазрат Фазлыев призвал родителей тщательно продумывать, как именно назвать своего ребенка. По его словам, имя должно соответствовать принципам ислама.

- Для того, чтобы имя было правильным, оно должно иметь хорошее значение либо на татарском, либо на арабском, либо на пердсидском языках. Сейчас, как правило, свидетельство о рождении ребенка выдают прямо в роддоме, где имя малыша уже написано. Поэтому при выборе имени ребенку еще до поездки в роддом родителям следует посоветоваться с муллой, - заявил Фазлыев.

По словам главного казыя Татарстана, сейчас многие родители не особенно задумываются об имени. В качестве примера он назвал довольно распространенное имя - Данис. По словам Джалиля хазрат Фазлыева, дословно это имя переводится, как "отход".

- Надо уделять внимание значению имени. Данис в переводе с арабского переводится, как "отход". Вот зачем так называть ребенка? - задался вопросом главный казый Татарстана, - ребенок - это вам не кукла, которую купили в супермаркете.

Джалиль хазрат Фазлыев посоветовал родителям называть детей традиционными мусульманскими именами. Если же есть проблемы, то можно посоветоваться с имамом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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