"Ребенок - это вам не кукла, зачем называть его "Отход"?": Главный казый Татарстана рассказал, как нельзя называть детей
Главный казый Татарстана Джалиль хазрат Фазлыев призвал родителей тщательно продумывать, как именно назвать своего ребенка. По его словам, имя должно соответствовать принципам ислама.
- Для того, чтобы имя было правильным, оно должно иметь хорошее значение либо на татарском, либо на арабском, либо на пердсидском языках. Сейчас, как правило, свидетельство о рождении ребенка выдают прямо в роддоме, где имя малыша уже написано. Поэтому при выборе имени ребенку еще до поездки в роддом родителям следует посоветоваться с муллой, - заявил Фазлыев.
По словам главного казыя Татарстана, сейчас многие родители не особенно задумываются об имени. В качестве примера он назвал довольно распространенное имя - Данис. По словам Джалиля хазрат Фазлыева, дословно это имя переводится, как "отход".
- Надо уделять внимание значению имени. Данис в переводе с арабского переводится, как "отход". Вот зачем так называть ребенка? - задался вопросом главный казый Татарстана, - ребенок - это вам не кукла, которую купили в супермаркете.
Джалиль хазрат Фазлыев посоветовал родителям называть детей традиционными мусульманскими именами. Если же есть проблемы, то можно посоветоваться с имамом.
ИСТОЧНИК KP.RU