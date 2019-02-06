2019-02-06T15:51:09+03:00
Происшествия

В Татарстане предпринимателя подозревают в жестоком убийстве 529 собак

При этом, животных убивали не сразу, а использовали препарат, от которого смерть наступала не сразу
Владимир КРУПСКИЙ
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Препарат, которым убивали животных, был запрещен.Препарат, которым убивали животных, был запрещен.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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Руководителя предприятия по отлову бездомных животных, которое располагается в Мамадышском районе, обвиняют в жестокой расправе над большим количеством животных. В частности, речь идет об убийстве 529 собак.

При этом, предприниматель действовал с нарушением законов. В частности, не информировал население о местах и сроках отлова животных и без присутствия заявителей.

Однако самое главное нарушение заключалось в другом. Дело в том, что вместо помещения животных в приют, их учета, клинического осмотра, содержания в карантине, вакцинации и возвращении их выявленному собственнику, либо вместо кастрации и возвращения в места их прежнего обитания, собак просто убивали. При этом трупы животных без какого-либо учета захоранивались в скотомогильниках.

Более того, умерщвление животных проводилось с использованием препарата «Адилин-супер», который предназначается только для вынужденного бескровного умерщвления животных с целью ликвидации очагов инфекций, в том числе при особо опасных заболеваниях, таких как бешенство, сибирская язва и другие.

- Сам препарат относится к группе курареподобных веществ и его использование является жестоким методом умерщвления животных и запрещено, поскольку гибель происходит от удушья и при полном сохранении сознания и болевой реакции, - отметили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

В результате, по требованию республиканской прокуратуры возбуждено уголовное дело за жестокое обращение с животными. Расследование находится на контроле надзорного ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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