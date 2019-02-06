Археологи из Марий Эл около стройки Крымского моста обнаружили редчайшую монету

Во время строительства Крымского моста на территории Краснодарского края археологи Марийского государственного университета сделали несколько крупных находок, которые могут стать сенсационными и принести большой вклад в изучение исчезнувших государств на территории России.

ДО НАШИХ ВРЕМЕН ИЗ АНТИЧНОСТИ

Во время раскопок в зоне строительства железнодорожных путей к Крымскому мосту на территории Краснодарского края археологи обнаружили небольшую золотую монету весом 8 грамм и диаметром 23 миллиметра.

Опытные историки сразу сделали предположение, что держат в руках реликвию - монету отчеканили в 27 году нашей эры в Боспорском царстве. В этот период там правил первый царь Сарматской династии Аспург. В то время подобные монеты чеканили не для денежного обращения, а для того, чтобы хранить накопленный капитал.

Находку отправили на предварительные исследования, и они подтвердили, что археологам Марийского госуниверситета попалась настоящая редкость. Сейчас в мире известны три подобные античные монеты. Одна хранится в Государственном Эрмитаже, вторая - в Нумизматическом обществе Берлина. Третья все это время находилась в земле, и теперь стала настоящей сенсацией.

САБЛЯ КОЧЕВНИКА

На территории тех же раскопок археологи нашли саблю. Историки сделали предположение, что ее выковали в XII- XIII веках, и принадлежала она половецкому воину-кочевнику.

Сохранилось оружие достаточно хорошо. Длинный изогнутый клинок лежал в земле. Не пожалело время только деревянная рукоять - она истлела за века.

Не пожалело время только деревянная рукоять - она истлела за века. Фото: МарГУ

Но даже в таком виде сабля поможет ученым воссоздать картину расселения кочевого населения на Северном Кавказе в XII- XIII веках, определить виды вооружения того времени, а также особенности захоронения воинов-кочевников.