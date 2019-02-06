2019-02-06T14:50:38+03:00
Наука

Археологи из Марий Эл около стройки Крымского моста обнаружили редчайшую монету

Таких в мире, до этой находки, всего было две [фото]
Лика ИСАЕВА
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Одна подобная монета хранится в Государственном Эрмитаже, вторая - в Нумизматическом обществе Берлина. Третья все это время находилась в земле. Фото: МарГУОдна подобная монета хранится в Государственном Эрмитаже, вторая - в Нумизматическом обществе Берлина. Третья все это время находилась в земле. Фото: МарГУ
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Во время строительства Крымского моста на территории Краснодарского края археологи Марийского государственного университета сделали несколько крупных находок, которые могут стать сенсационными и принести большой вклад в изучение исчезнувших государств на территории России.

ДО НАШИХ ВРЕМЕН ИЗ АНТИЧНОСТИ

Во время раскопок в зоне строительства железнодорожных путей к Крымскому мосту на территории Краснодарского края археологи обнаружили небольшую золотую монету весом 8 грамм и диаметром 23 миллиметра.

Опытные историки сразу сделали предположение, что держат в руках реликвию - монету отчеканили в 27 году нашей эры в Боспорском царстве. В этот период там правил первый царь Сарматской династии Аспург. В то время подобные монеты чеканили не для денежного обращения, а для того, чтобы хранить накопленный капитал.

Находку отправили на предварительные исследования, и они подтвердили, что археологам Марийского госуниверситета попалась настоящая редкость. Сейчас в мире известны три подобные античные монеты. Одна хранится в Государственном Эрмитаже, вторая - в Нумизматическом обществе Берлина. Третья все это время находилась в земле, и теперь стала настоящей сенсацией.

САБЛЯ КОЧЕВНИКА

На территории тех же раскопок археологи нашли саблю. Историки сделали предположение, что ее выковали в XII- XIII веках, и принадлежала она половецкому воину-кочевнику.

Сохранилось оружие достаточно хорошо. Длинный изогнутый клинок лежал в земле. Не пожалело время только деревянная рукоять - она истлела за века.

Не пожалело время только деревянная рукоять - она истлела за века. Фото: МарГУ

Не пожалело время только деревянная рукоять - она истлела за века. Фото: МарГУ

Но даже в таком виде сабля поможет ученым воссоздать картину расселения кочевого населения на Северном Кавказе в XII- XIII веках, определить виды вооружения того времени, а также особенности захоронения воинов-кочевников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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