По факту заражения курсантов Ульяновского суворовского училища эхинококком возбудили уголовное дело

В Ульяновске завершено доследственная проверка по факту заражения воспитанников местного суворовского училища эхинококком. Напомним, что сам факт заражения подростков выявили случайно. Воспитанники проходили ежегодный медицинский осмотр, и на флюорографии выяснилось, что двое заражены паразитами.

На данный момент диагноз "Эхинококкоз" подтвержден у 25 обучающихся. Еще несколько воспитанников находятся под подозрением в инфицировании. Все заболевшие дети находятся под наблюдением врачей, им оказывается квалифицированная медицинская помощь. Госпитализировать никого не пришлось, все лечатся амбулаторно.

- По факту массового заболевания учащихся Ульяновского гвардейского суворовского военного училища возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей", - сообщили в Главном военном управлении СУ СК России.

По одной мз версий, ульяновские курсанты могли заразиться эхинококкозом во время полевого выхода.

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