«Ак Барс» разгромил «Торпедо», а Зарипов побил клубный рекорд по голам в КХЛ

Казанский «Ак Барс» на своём льду со счетом 5:1 обыграл нижегородский «Торпедо». «Барсы» вернулись в столицу Татарстана после победы над «Спартаком» в Москве (5:3). Успех над столичным клубом позволил казанцам вернуться на третью строчку в Восточной конференции.

В следующем матче 13 февраля казанцы примут московский ЦСКА.Фото: Алина НИЗАМОВА

«Ак Барс» и «Торпедо» встретились между собой уже в четвертый раз в сезоне. Примечательно, что во всех предыдущих матчах с нижегородцами команда Зинэтулы Билялетдинова побеждала. Не дал шансов действующий обладатель Кубка Гагарина и в минувшей игре. Во всех матчах в волжского дерби этого сезона победа была на стороне казанцев, а два из четырех сражений завершились с одинаковым счетом – 5:1.

В минувшей игре уже на второй минуте счет открыл Данис Зарипов, замкнув передачу Романа Манухова. Возможно, так форварду скорее хотелось побить рекорд: это 141-я шайба нападающего за казанцев в КХЛ, что является лучшим результатом «Ак Барса». Предыдущим обладателем рекорда был Алексей Морозов.

Данис Зарипов.Фото: Алина НИЗАМОВА

Следующую заброшенную шайбу болельщики увидели почти через полчаса в середине второго периода. На этот раз отличился Владимир Ткачёв. В третьем отрезке гостям удалось отыграть одну шайбу: Роберт Саболич поразил ворота Владислава Подъяпольского.

В концовке встречи сразу двое игроков «Торпедо» оказались на скамье штрафников, и «Ак Барс» получил преимущество 5 на 3. Казанцы воспользовались численным большинством, а голевую атаку завершил Зарипов, снова обновив клубный рекорд. Окончательно добил гостей Станислав Галиев: форвард забил в пустые ворота. Итоговый счёт за 43 секунды до финальной сирены установил Вячеслав Основин, а голевую передачу ему отдал все тот же Зарипов.

Примечательно, что за день до игры болельщики «Ак Барса» познакомились с прозвищами игроков. В официальном Инстаграме клуба появилось видео, на котором капитан команды Александр Свитов приветствует на скамейке партнеров, называя их по прозвищам. В день игры с «Торпедо» пресс-служба выпустила традиционную графику состава на игру, но вместо имен хоккеистов были прозвища. Вот так, например, по версии капитана в команде звучат кумиры казанской публики: Зарипов – «Заря», Попов – «Попинатор», Азеведо – «Мазафаза», а Глухов – «Чак-Чак».

Фото: официальный аакаунт ХК «Ак Барс» в Инстаграме.

В следующем матче 13 февраля после перерыва на Еврохоккейтур казанцы примут московский ЦСКА.