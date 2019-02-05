Число пользователей программы лояльности Tele2 выросло в 5 раз

Мобильный оператор Tele2 определил предпочтения пользователей программы лояльности «Больше» за 2018 год. Чаще всего клиенты присоединялись к программе, чтобы покупать украшения, заказывать товары на AliExpress иучаствовать в онлайн-распродажах.

По итогам 2018 года число активаций в программе лояльности «Больше» увеличилось более чем в пять раз. Особенно резкий рост участников отмечен в IV квартале2018 года, что можно объяснить подготовкой к новогодним праздникам и выгодными предложениямив рамках распродаж «Черной пятницы».

Программа лояльности «Больше» рассчитана на индивидуальные интересы клиентов и предлагает выгодные скидки от партнеров. Tele2составила рейтингсамых популярныхкатегорий за 2018 год. Чаще всего абоненты использовали программу лояльности «Больше»в категории ювелирных украшений – на нее пришлось около трети активаций. На протяжении года клиенты пользовались выгодными предложениями от крупных ювелирных сетей: Valtera, «Адамас», «585*Золотой», 585 Goldи SUNLIGHT. Так, сотрудничество с компанией «Адамас» позволяет абонентам оператора получить подарок и скидку 20% по промокоду.

На втором месте оказалось предложение для любителей онлайн-шопинга в партнерстве с интернет-ретейлерамиAliExpress и TMall. Его выбирали около 20%пользователей программы лояльности «Больше» в 2018 году. Участники акции могли получить кешбэкза покупку товаров на популярнойонлайн-площадке. Рост активаций в категории также объясняется повышенным кешбэком в октябре и ноябре.

Третье место списка самых востребованных акций занимает предложение для любителей книг. Интернет-магазин «ЛитРес»выбирали14% пользователей программы лояльности по итогам 2018 года. Совместная акция с партнеромпредлагает участникам книги в подарок, скидки и кешбэкза покупку аудио- и электронных книг.

На четвертой позиции рейтинга оказались предложения в рамкахBlackFridaySale и «Киберпонедельника». Несмотря на относительно короткую продолжительность акций (около двух недель), на них пришлось примерно 9% активаций. В период проведения BlackFridaySale и «Киберпонедельника»абоненты Tele2 получили возможность первыми приобрести товары российских и зарубежных онлайн-магазинов со скидкой до 90%. Партнерами компании стали крупнейшие интернет-площадки BlackFridaySale.ru, Shop&Show, Kassir.ru.

Пятую позицию списка занимают предложения METRO Cash&Carry, «Пятерочки» и«Перекрестка». Они позволили клиентам делать покупки с кешбэком на счет мобильного телефона. На долю предложений от продуктовых супермаркетов пришлось примерно 5% подключений.

Программа лояльности «Больше» пришлась по душе и любителям компьютерных игр. Фанаты WorldofWarshipsмогли начать игру на выгодных условиях и получитьв подарок модель крейсера.

Сергей Колесняк, директор по развитию цифрового канала Tele2:

«Подход «других правил» мыреализовали и в программе лояльности «Больше». Не ограничивая себя ролью поставщика мобильных услуг, Tele2 стремится быть партнером по стилю жизни и поддерживает самые разнообразные интересы абонентов. По итогам 2018 года наша программа лояльности показала впечатляющие результаты. Более чем пятикратный рост пользователей говорит о том, что нам удалось угадать предпочтения клиентов и подготовить по-настоящему востребованные предложения. Своим абонентам мы дарим подарки, скидки и кешбэк. В то же время категории наших акций охватывают самые разные сферы жизни, от путешествий и развлечений до шопинга и саморазвития. Кроме того, мы обязательно разрабатываеминтересные сезонные предложения – например, для участия клиентов в приближающемся "Киберпонедельнике"».