В Казани фура на полном ходу вылетела на трамвайные пути и врезалась в столб

Серьезный инцидент произошел ранним утром 5 февраля в Казани. Примерно в 5:00 на проспекте Победы фура на полном ходу вылетела на трамвайные пути. Остановить движение большегруза смог только столб, в который машина и врезалась.

По словам очевидцев, водитель фуры серьезно не пострадал. По одной из версий он уснул за рулем, из-за чего и потерял управление большегрузом.

Отметим, что движение трамваев в районе проспекта Победы было временно парализовано. На данный момент электротранспорт ходит по расписанию, хотя есть и недочеты. В частности, очевидцы в соцсетях сообщают, что на участке от агропромпарка до станции метро "проспект Победы" нет тока и трамваи не ходят.