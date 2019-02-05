В Казани фура на полном ходу вылетела на трамвайные пути и врезалась в столб
Серьезный инцидент произошел ранним утром 5 февраля в Казани. Примерно в 5:00 на проспекте Победы фура на полном ходу вылетела на трамвайные пути. Остановить движение большегруза смог только столб, в который машина и врезалась.
По словам очевидцев, водитель фуры серьезно не пострадал. По одной из версий он уснул за рулем, из-за чего и потерял управление большегрузом.
Отметим, что движение трамваев в районе проспекта Победы было временно парализовано. На данный момент электротранспорт ходит по расписанию, хотя есть и недочеты. В частности, очевидцы в соцсетях сообщают, что на участке от агропромпарка до станции метро "проспект Победы" нет тока и трамваи не ходят.
Фура вылетела на трамвайные пути в Казани.Самые интересные новости Казани и Татарстана в паблике Регион-116 Казань : vk.com/region_kazan116
ИСТОЧНИК KP.RU
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