2019-02-05T11:25:50+03:00
Происшествия

В Казани фура на полном ходу вылетела на трамвайные пути и врезалась в столб

Движение электротранспорта было парализовано [Видео]
Владимир КРУПСКИЙ
Поделиться:
Фото: соцсети.Фото: соцсети.
Изменить размер текста:

Серьезный инцидент произошел ранним утром 5 февраля в Казани. Примерно в 5:00 на проспекте Победы фура на полном ходу вылетела на трамвайные пути. Остановить движение большегруза смог только столб, в который машина и врезалась.

По словам очевидцев, водитель фуры серьезно не пострадал. По одной из версий он уснул за рулем, из-за чего и потерял управление большегрузом.

Отметим, что движение трамваев в районе проспекта Победы было временно парализовано. На данный момент электротранспорт ходит по расписанию, хотя есть и недочеты. В частности, очевидцы в соцсетях сообщают, что на участке от агропромпарка до станции метро "проспект Победы" нет тока и трамваи не ходят.

Фура вылетела на трамвайные пути в Казани.Самые интересные новости Казани и Татарстана в паблике Регион-116 Казань : vk.com/region_kazan116

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Средний возраст казанских автобусов - 3,5 года
Из-за прокладки канализации движение по трем улицам Казани будет ограничено до конца февраля
В Марий Эл должник попался, выставив на продажу сваезабивательную машину
Прогноз погоды в Казани: За сутки в городе выпадет четверть месячной нормы осадков
В Татарстане водители нашли на трассе замерзающего мужчину
В Казани из-за метели утром автомобилисты встали в 9-бальных пробках
В Татарстане от замерзания на трассе спасли двух взрослых и двоих детей
В Набережных Челнах пациенту удалили часть кишечника с раковой опухолью, не сделав разрезов
В Татарстане в устье реки Меша запрещена любая рыбалка вплоть до 15 апреля
После Нового года-2019 жители Казани сдали на корм козам более 4 тонн елок
Жителя Йошкар-Олы обманули на 18,9 тысяч рублей при покупке барабана
Из бюджета России на развитие «Волжской Булгарии» в Татарстане будет выделено более 331 миллиона рублей