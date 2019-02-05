"Предпочла диалогу язык ультиматумов": Германия сорвала научную конференцию в Казани из-за участия в ней ректора из Крыма

Стало известно, что Германия отменила пятую встречу руководителей российских и германских образовательных и научно-исследовательских организаций. Соответствующая научная конференция должна была состояться в Казани с 4 по 6 февраля.

Причиной отмены мероприятия стала информация об участии в нем ректора одного из вузов Крыма Андрея Фалалеева.

- Буквально за неделю до запуска форума МИД ФРГ и Конференция ректоров вузов ФРГ потребовали в ультимативной форме от российских соорганизаторов – Ассоциации ведущих университетов – воспрепятствовать его [Андрея Фалеева – Ред.] присутствию на встрече под предлогом непризнания официальным Берлином принадлежности России Крыма и города Севастополя, - разъясняют ситуацию в министерстве иностранных дел России.

Однако российская сторона осталась верна своей позиции, согласно которой и Крым, и Севастополь – полноправные субъекты страны. Об этом МИД РФ говорил и ранее в письме министру иностранных дел Германии, но тогда никаких проблем с этим не возникало.

- С учетом этого вся вина за срыв конференции в Казани ложится целиком и полностью на германскую сторону. Сожалеем, что она на этот раз предпочла диалогу язык ультиматумов, — сказано в сообщении ведомства.

Известно, что сорванная конференция должна была стать одной из самых значимых встреч в рамках российско-германского «перекрестного» года научно-образовательных партнерств 2018–2020 годов.