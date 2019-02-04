Появилось видео жесткого задержания в Казани посетителя ночного бара «Руки вверх»

В казанский отдел полиции «Япеево» поступили заявления на нападение в ночном баре «Руки вверх», которое произошло вечером 2 февраля, в субботу.

Суть этих обращений в том, что посетитель и два охранника заведения обвиняют друг друга в избиениях. Финал конфликта запечатлела девушка-очевидец: двое мужчин - охранники бара, очень жестко задерживают мужчину. Они выкручивают ему руки, пинают ногой в голову. Возмущенная девушка кричит, что так нельзя поступать с человеком, на что один из мужчин зло парирует: «А нас можно было по морде?!».

По предварительным данным, между мужчинами разгорелся конфликт, и подвыпивший посетитель бара несколько раз ударил охранников. Те в ответ решили его вывести из помещения, но мужчина начал сопротивляться.

Теперь в ситуации будут разбираться сотрудники полиции.

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