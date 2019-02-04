2019-02-04T11:56:30+03:00
Происшествия

"Она плакала всю дорогу": В Нижнекамске живодеры жестоко избили бездомную кошку

Животное даже потеряло голос, но, к счастью, ее удалось спасти
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: соцсети.Фото: соцсети.
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Очередной случай жестокого обращения с бездомными животными произошел в Татарстане. На сей раз в центре внимания оказался Нижнекамск. В минувшее воскресенье, 3 февраля, во втором подъезде дома №5 по проспекту Мира местные жители нашли еле живую бездомную кошку.

- Мордочка разбита, вся в крови, - написали волонтеры в своей группе в соцсетях.

По словам очевидцев, весь подъезд был в крови, кошка еле дышала. ее пытались подкормить, но от еды она отказывалась. К счастью, волонтеры подоспели оперативно и даже смогли найти для животного передержку.

- Она плакала всю дорогу, пока я ехала с ней в такси. Потом, когда довезли, мы ее переложили. У нее задние лапки были ледяные, - рассказала взявшая кошку на передержку Лидия Михайловская в интервью телеканалу НТР-24.

Сейчас кошка в безопасности. Оперативно выяснить степень травм не удалось. Ветклиники в Нижнекамске в воскресенье не работают. Впрочем, зоозащитники не сомневаются - животное избили. По одной из версий, кошке сломали челюсть. Она даже потеряла голос.

- Ужас, какие у вас жестокие люди в городе живут, - прокоментировала пост об инциденте в соцсетях жительница города Наталья.

- Вот упыри! Жесть! Поймать и наказать так же, - написал пользователь соцсетей Александр.

На место происшествия вызвали полицейских, которым и предстоит разобраться в том, что произошло с кошкой. К слову, по словам жителей подъезда, это уже не первый случай жестокого обращения с животными в их доме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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