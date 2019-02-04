Во Владимирской области разбился микроавтобус с рабочими из Чувашии, трое погибли

Авария с участием большегруза и микроавтобуса произошла 4 февраля в 1.20 на 214-м километре федеральной автодороги М7 "Волга". Сотрудники Госавтоинспекции Владимирской области уже установили предварительную картину происшествия.

В сторону Москвы шел многотонный КАМАЗ с полуприцепом, и 56-летний водитель, не справившись с управлением, наехал на барьерное ограждение между двумя полосами движения на этом участке. Сзади двигался частный микроавтобус "Мерседес", в котором на заработки в Москву отправились 14 человек. Автомобилем управлял 39-летний мужчина. Он не выбрал безопасную дистанцию и не успел затормозить перед попавшим в ДТП грузовиком.

Микроавтобус врезался в грузовикФото: ГУ МЧС по Владимирской области

"Мерседес" на скорости врезался в полуприцеп, и опрокинулся на бок.

Микроавтобус смялся, как лист бумаги. В результате аварии погибли три пассажира иномарки. Водитель и пять пассажиров были доставлены в местную больницу с травмами различной степени тяжести.

Во время аварии погибли три человекаФото: ГУ МЧС по Владимирской области

- Движение на этом участке дороги было затруднено на время работы спецслужб, - сообщили в МВД Владимирской области. - Сотрудники Госавтоинспекции организовали объезд аварийного участка и осуществляли регулирование дорожного движения.

По факту смертельного ДТП возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движение, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц", устанавливаются все обстоятельства произошедшего.