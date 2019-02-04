2019-02-04T16:53:13+03:00
Происшествия

Военная прокуратура проводит проверку по факту заражения эхиноккоком 26 курсантов Ульяновского суворовского училища

Паразитов у ребят нашли во время флюорографического обследования
Ирина ЛЕСКОВА
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Обследование остальных воспитанников еще продолжается. Фото: ulgsvu.mil.ruОбследование остальных воспитанников еще продолжается. Фото: ulgsvu.mil.ru
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Стало известно, что выяснять причины заражения 26 курсантов Ульяновского суворовского училища эхиноккоковой инфекцией будут сотрудники Министерства обороны России.

Напомним, факт заболевания выявили случайно. Воспитанники училища проходили флюорографическое обследование, и на снимке врачи у двух подростков обнаружили паразитов в легких. Начали проверять остальных 800 воспитанников, и количество зараженных возросло: сейчас это уже 26 человек. На данный момент обследованию подверглись чуть более 400 курсантов.

- Эхинококкового поражения головного мозга пока не выявлено ни у одного заболевшего, - заявили в минздраве Ульяновской области. - Среди уже обследованных работников училища на настоящий момент диагноз не установлен ни у кого, кистозные изменения на УЗИ выявлены у одного человека.

К проверке, которую ведут специалисты областного Роспотребнадзора и Минобороны России, сейчас также подключилась и Военная прокуратура Ульяновского гарнизона.

- По результатам эпидемиологического расследования при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - заявил военный прокурор Ульяновского гарнизона Максим Нечухаев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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