Военная прокуратура проводит проверку по факту заражения эхиноккоком 26 курсантов Ульяновского суворовского училища

Стало известно, что выяснять причины заражения 26 курсантов Ульяновского суворовского училища эхиноккоковой инфекцией будут сотрудники Министерства обороны России.

Напомним, факт заболевания выявили случайно. Воспитанники училища проходили флюорографическое обследование, и на снимке врачи у двух подростков обнаружили паразитов в легких. Начали проверять остальных 800 воспитанников, и количество зараженных возросло: сейчас это уже 26 человек. На данный момент обследованию подверглись чуть более 400 курсантов.

- Эхинококкового поражения головного мозга пока не выявлено ни у одного заболевшего, - заявили в минздраве Ульяновской области. - Среди уже обследованных работников училища на настоящий момент диагноз не установлен ни у кого, кистозные изменения на УЗИ выявлены у одного человека.

К проверке, которую ведут специалисты областного Роспотребнадзора и Минобороны России, сейчас также подключилась и Военная прокуратура Ульяновского гарнизона.

- По результатам эпидемиологического расследования при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - заявил военный прокурор Ульяновского гарнизона Максим Нечухаев.