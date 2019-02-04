В Татарстане в ходе пьяного застолья мужчину изнасиловали пультом

В больницу Альметьевска поздно вечером 1 февраля доставили 25-летнего мужчину. У него диагностировали тяжелую травму прямой кишки. Он прооперирован и находится в реанимации.

С пострадавшим успели побеседовать сотрудники правоохранительных органов. Мужчина рассказал, что вместе с двумя приятелями-ровесниками он в тот вечер много пил. В какой-то момент между ними возникла пьяная ссора. При этом причину конфликта пострадавший так и не вспомнил. Зато не забыл, что в итоге его приятели схватили дистанционный пульт и при его помощи насиловали его некоторое время.

Задержать подозреваемых в этом секс-надругательстве полицейским труда не составило. Но допросить удалось лишь только тогда, когда они протрезвели. Но и они тоже не могли вспомнить, с чего начался конфликт. Также не смогли они указать и на инициатора зверской расправы.

- По подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера задержаны двое мужчин, - сообщили в следственном комитете Татарстана. - Решается вопрос об избрании в отношении их меры пресечения.

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