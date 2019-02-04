Программиста из Татарстана заподозрили в организации онлайн-казино Azino777

33-летний уроженец Набережных Челнов Альберт Валиахметов проходит подозреваемым по уголовному делу, возбужденному полицией Киева. Речь идет о создании и управлении крупным онлайн-казино Azino777.

Следственное управление национальной полиции украинской столицы в итоге вышли на след Альберта Валиахметова. Сообщает The Bell.

По информации издания, начиная с 2013 года татарстанец начал часто посещать Киев, а в 2014 году он создал там фирму «Роял Гейм». Именно эта организация управляла в дальнейшем работой игорной площадки.

При этом отмечается, что помимо Валиахметова по делу онлайн-казино проходит еще несколько подозреваемых. Это граждане России и Украины.

Напомним, азартные игры в интернете запрещены в том числе и законодательством России (с 2006 года – Ред.), но владельцам подобных сайтов до сих пор удается обходить все блокировки.