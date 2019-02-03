В Казанском цирке стартовали гастроли шоу «Баронеты» Гии Эрадзе

В субботу, 2 февраля, в Казанском цирке начались гастроли шоу «Баронеты» Гии Эрадзе. Заслуженный артист России и Грузии верен своему кредо - он работает только с лучшими из лучших. И, хоть шоу называется «Баронеты», выступают в нем настоящие «принцы» и «принцессы» цирка. Кто уже титулован, как Людмила Суркова, кто еще на пути к этому, но народное признание и любовь окружают артистов с первых аккордов и движений.

Шоу открывается роскошным балетом, и историей любви Мальвины и Пьеро - акробатов под куполом цирка. И на глазах зрителей раскрывается трогательная история этих персонажей, переживающие и взлеты, и падения, но сумевшие сберечь трогательные отношения, поддерживая друг друга.

Роскошные акробатические трюки на двугорбых верблюдах - бактрианах, выполняли акробаты во главе с братьями Варданян. Артисты одновременно работали как на арбе, прицепленной к паре верблюдов, так на небольшой площадке между горбами кораблей пустыни.

Ключевые номера даже выделить невозможно - спектакль о любви с участием людей, зверей и самих зрителей идет в режиме нон-стоп и захватывает всех без исключения. Сердце замирает, когда на высоченных серебряных шпильках и таком же серебряном шаре в белоснежной пене крутит целых 40 хулахупов «Принцесса Российского цирка» Татьяна Махортова.

Чудеса взаимопонимания демонстрируют дрессировщики Екатерина и Алексей Плотниковы и их лоснящиеся медведи. Косолапые уходят со сцены с трудом, так им нравятся аплодисменты зрителей.

Второе отделение начинается с выступления еще одной титулованной «Принцессы цирка» Людмилы Сурковой. Среди 11 ее хищников - тигры, в том числе и с редким белым окрасом, и величественная львица.

Ее животные своим поведением очень отличаются от увиденных прежде аттракционов: они не рычали на свою дрессировщицу, не пытались зацепить ее когтистой лапой, и не выясняли отношения с соседом по тумбе - дикие кошки чуть ли не мурлыкали, когда она проходила мимо. Они с удовольствием, без понуканий и повторных приказов выполняли сложные трюки, крутились на тумбах, работали одновременно вчетвером и даже возносились с ее «высочеством» под купол цирка.

Очень сложные трюки показали Геворг и Андраник Варданян. Победители «Минуты славы», силовые атлеты предстали перед зрителями в роли шахматных королей. Зрителей братья удивили и поразили рекордными трюками. Казалось бы, что то, что мы видим на манеже невозможно. Но братья, похоже, готовы опровергнуть законы физики.

И - весь вечер на манеже, конечно, добрые и веселые клоуны Долли и Домино - Лада и Александр Сарнацкие.

Напоминаем родителям, что во время представления надо держать детей возле себя.