Плохой белый парень Рик

У всех американская мечта - это быстрый способ разбогатеть, купаться в роскоши, окружить себя красотками, вкусно кушать и роскошно выгядеть благодаря стильным шмоткам. В России говорят тост так: "Хочу, чтобы у меня все было, и мне ничего за это не было".

Смысл один, и к этой мечте люди идут разными путями. Желал воплотить в быль свою мечту и 14-летний парень из Детройта Рик Верш. Жил с отцом и сестрой-наркоманкой. Мать сбежала от них, а отец (его исполнил Мэттью МакКонахи) пытался выжить, продавая дешевое оружие на рынке. Желая как можно дальше уйти от своей неудачливой семейки, Рик пытается создать себе определенную репутацию в криминальном мире Детройта 80-х годов прошлого столетия. Его зацепили фбровцы во время торговли оружием, и он согласился работать информатором у федералов, защищая себя, родных и свои идеалы. Вот только работая под поровительством одной черной семьи гангстеров и - ФБР, мальчик, которого в окружении афроамериканцев прозвали "белый парень Рик", поверил в свое могущество. Он крутил романы и со своей одноклассницей, и с подругой авторитета, "отщипывал" от наркотрафика столько, на сколько хватало совети и жадности. В итоге Рика посадили на 30 долгих лет...

Получился ли фильм у режисера Яна Деманжа? Скорее нет, чем да. Новая ганстерская сага с нравоучительным финалом не отличается ни сюжетными линиями, ни исполнителями. Даже Мэттью МакКонахи не вытянул эту картину из черной дыры.