В Ульяновске 26 суворовцев заболели эхиноккокозом: в легких и печени обнаружили червей

В Ульяновске ЧП: во время медобследования курсантов Ульяновского Гвардейского суворовского военного училища обнаружили 26 курсантов, педагогов и сотрудники училища, заболевших эхинококкозом. Из 800 человек (воспитанники, преподватели и сотрудники училища), 400 из которых уже успели обследовать, заболевшими числятся 20 курсантов. Такие данные опубликовали на сайте министерства здравоохранения Ульяновской области еще 31 января в 14.00.

Медики уверяют, что это только "отклонения от нормы в состоянии здоровья". И объясняют это так: заболевание, хоть и инфекционное, но малоконтагиозные, оно не передается от человека к человеку.

- В настоящее время все воспитанники училища чувствуют себя удовлетворительно и не требуют госпитализации, - успокаивали в министерстве.

Но, тем не менее, по факту вспышки эхиноккоковой инфекции еще 30 января состоялось внеочередного заседание санитарно-противоэпидемической комиссии. На этом заседании приняли участие руководство Суворовского училища, специалисты Управления Роспотребнадзора области, специалисты из Министерства обороны РФ. Там выработали ряд решений: организовали диагностические обследования всех воспитанников и сотрудников училища. Обследования продлятся до 6 февраля.

Все училище проверяют специалисты Роспотребнадзора Уляновской области, которые проводят эпидемиологическое расследование на его территории. В работе комиссии принимают участие и военные медики Министерства обороны РФ.

Но паника среди родителей так велика, что они буквально забрасывают телефонными звонками и училище, и местный минздрав. Все обследования проводят и в выходные дни.

К этому часу известно, что в числе заболевших уже 26 человек.

- Эхинококкового поражения головного мозга пока не выявлено ни у одного заболевшего, -заявили в минздраве Ульяновской области. - К обследованию привлечены лучшие специалисты государственных учреждений здравоохранения. Среди обследованных работников училища на настоящий момент диагноз не установлен ни у кого, кистозные изменения на УЗИ выявлены у одного человека.

Все расходы по лечению берет на себя Министерство обороны Российской Федерации.

СПРАВКА "КП"

Эхинококк (лат. Echinococcus) — род ленточных червей отряда циклофиллид (Cyclophyllidea). Половозрелые особи паразитируют в кишечнике псовых (собак, волков, шакалов), реже встречаются у кошек. Личинки эхинококков — опасные паразиты человека, вызывающие эхинококкозы.

Эхинококкоз (лат. Echinococcosis) — гельминтоз из группы цестодозов, характеризующийся образованием в печени, лёгких или других органах и тканях паразитарных кист.