"А папа точно ругаться не будет?": В Татарстане дети бизнесмена выложили ковер из пятитысячных купюр

В Нижнекамске двое детей местного предпринимателя Рамиса Зиганшина отправили папе видео, в котором продемонстрировал приготовленный для него сюрприз. Так, мальчики Руслан и Артур достали из сейфа 5 миллионов рублей пятитысячными купюрами и разложили их на полу в виде огромного ковра, который занял весь коридор и зал.

- Папа, мама опять сейф оставила открытым, и мы для тебя сделали сюрприз! Мы из твоих денег сделали гигантский ковер, - начинает видео-трансляцию происходящего в квартире старший сын Зиганшиных Руслан.

Фото: скриншот.

- У нас больше, чем у Тимати, - радостно восклицает Артур.

- Руслан, а папа точно ругаться не будет? - уточняет младший из братьев

- Не знаю, надеюсь что нет, - надеется старший,

Фото: скриншот

Судя по реакции главы семейства, который поспешил выложить присланное детьми видео в Instagram, ругаться он не стал. По крайней мере, на сыновей.

- Оля, Срочно едь домой убираться. Деньги уже в банке - это для грабителей. Дети ждут ответ от Тимати, - подписал свой пост Рамис Зиганшин.

Буквально за день видео прокомментировали порядка ста человек. Большинство из них шалость мальчиков заставила улыбнуться. Люди принялись отмечать, какие мальчики милые и как хорошо у них работает фантазия.

- Какие хорошенькие дети, - восхищается sabiwkaa_s.

- В этом видео идеально все, - констатирует ru_stem.

- Можно бесконечно слушать их, - считает svet_lana_ia_special.

Фото: скриншот.

А некоторые пользователи социальной сети сделали акцент на количестве денег, а не на мальчиках.

- Налоговая уже интересовалась? - смеется zhanna_nurymbetova92

- Крутой коврик жене на восьмое марта, - замечает i_gulnaz

- Повезло, что они решили сделать коврик, а не костер из денег, - отмечает davidovich001

- Хорошо, что не приклеили к полу, - продолжает эту тему zika_yelzhas.

Однако были и те, кому вовсе не понравилась такое "хвастовство":

- К чему все это в наше время? Умный человек подобным кичиться не будет, зачем? Книжек чтоли почитайте, - считает himera2005.

Сейчас семья ждет ответа от известного репера и отмечает в последующих постах неожиданно свалившуюся на них популярность.