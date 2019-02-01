"А папа точно ругаться не будет?": В Татарстане дети бизнесмена выложили ковер из пятитысячных купюр
В Нижнекамске двое детей местного предпринимателя Рамиса Зиганшина отправили папе видео, в котором продемонстрировал приготовленный для него сюрприз. Так, мальчики Руслан и Артур достали из сейфа 5 миллионов рублей пятитысячными купюрами и разложили их на полу в виде огромного ковра, который занял весь коридор и зал.
- Папа, мама опять сейф оставила открытым, и мы для тебя сделали сюрприз! Мы из твоих денег сделали гигантский ковер, - начинает видео-трансляцию происходящего в квартире старший сын Зиганшиных Руслан.
Фото: скриншот.
- У нас больше, чем у Тимати, - радостно восклицает Артур.
- Руслан, а папа точно ругаться не будет? - уточняет младший из братьев
- Не знаю, надеюсь что нет, - надеется старший,
Фото: скриншот
Судя по реакции главы семейства, который поспешил выложить присланное детьми видео в Instagram, ругаться он не стал. По крайней мере, на сыновей.
- Оля, Срочно едь домой убираться. Деньги уже в банке - это для грабителей. Дети ждут ответ от Тимати, - подписал свой пост Рамис Зиганшин.
Буквально за день видео прокомментировали порядка ста человек. Большинство из них шалость мальчиков заставила улыбнуться. Люди принялись отмечать, какие мальчики милые и как хорошо у них работает фантазия.
- Какие хорошенькие дети, - восхищается sabiwkaa_s.
- В этом видео идеально все, - констатирует ru_stem.
- Можно бесконечно слушать их, - считает svet_lana_ia_special.
Фото: скриншот.
А некоторые пользователи социальной сети сделали акцент на количестве денег, а не на мальчиках.
- Налоговая уже интересовалась? - смеется zhanna_nurymbetova92
- Крутой коврик жене на восьмое марта, - замечает i_gulnaz
- Повезло, что они решили сделать коврик, а не костер из денег, - отмечает davidovich001
- Хорошо, что не приклеили к полу, - продолжает эту тему zika_yelzhas.
Однако были и те, кому вовсе не понравилась такое "хвастовство":
- К чему все это в наше время? Умный человек подобным кичиться не будет, зачем? Книжек чтоли почитайте, - считает himera2005.
Сейчас семья ждет ответа от известного репера и отмечает в последующих постах неожиданно свалившуюся на них популярность.
ИСТОЧНИК KP.RU