Сеть гипермаркетов «Эссен» выпустила линейку блюд-полуфабрикатов «Блюда без хлопот»

В середине октября 2019 года собственное производство сети «Эссен» «Фабрика Кухни» запустило новый формат полуфабрикатов «Блюда без хлопот».

Наборы для запекания от «Фермерских угодий» - готовое решение для вторых блюд и овощных гарниров. В ассортименте представлено семь различных наименований, приготовленных по домашним рецептам.

Рынок пищевого ритейла стремительно развивается и следует новым тенденциям. Ускорение темпов жизни, особенно в мегаполисах, привело к пересмотру отношения потребителей к такой категории продуктов как полуфабрикаты. Кроме того, быстрота приготовления-немаловажный фактор, привлекающий внимание покупателей к продукту, благодаря чему рынок полуфабрикатов показывает уверенную положительную динамику. Если в 2010-2016 годах стремительный рост показала категория замороженных мясных полуфабрикатов – прирост составил около 75%, то сейчас развитие этого сегмента замедлилось. За последние пару лет начался заметный рост присутствия на полке охлажденных полуфабрикатов мясной категории. Яркий пример – продукция «Мираторг»

Последние тенденции рынка: готовые к запеканию блюда, включающие кроме мяса и другие ингредиенты. Таким образом, продуктовая полка полуфабрикатов и товаров собственного производства в гипермаркетах будет все больше приближаться к европейской. Сеть «Эссен» уловила эту тенденцию рынка и сделала свой продукт. Это готовое решение для вторых блюд и гарниров. Семь различных комбинаций мяса и овощей упакованы в термопакеты. Следует лишь удалить этикетку и поместить блюда в духовку на 25-30 минут. Вся продукция произведена на высокотехнологичном оборудовании «Фабрики Кухни» с соблюдением норм санитарной безопасности.

По статистике гипермаркетов «Эссен» доля Собственного производства составляет более 10% от оборота, это около 80 млн рублей в месяц. Несомненно, категория полуфабрикатов «Блюда без хлопот» - потенциально требующая дальнейшего развития. Сейчас на полках гипермаркетов недостаточно комплексных решений для покупателей. Эта ниша требует дальнейшего заполнения.

Яна Салтыкова, директор СП ООО «Оптовик»:

«Идею комплексного готового обеда в термопакетах мы разработали еще летом 2018 года. Проанализировав рынок, убедились, что подобные решения пока не представлены на полках сетей. В дальнейшем мы планируем выпустить не только гарниры и сочетания мяса с овощами, а наборы для вегетарианцев и сторонников здорового питания. Только сегодня мы ежедневно продаем более 250 блюд этой категории, замечу, что это прекрасный старт проекта»

СПРАВКА

Сеть «Эссен» (ООО «Оптовик») - крупнейшая региональная сеть в ПФО. До 200 тысяч человек посещают торговые центры ежедневно. 87% покупателей стали держателями карты «Эссен. Моя Семья».

Основная география расположения магазинов: Республика Татарстан, а также Марий Эл, Башкирия, Удмуртия, Чувашия и Кировская область.

Прогнозируемый годовой оборот за 2018 год по формату «гипермаркет» составит более 12,5 млрд рублей.

Компания создана в 2003 году. За пятнадцать лет на рынке ритейла ООО «Оптовик» открыл 32 магазина «Эссен» различных форматов: гипермаркеты, универсамы, супермаркеты. ООО «Оптовик» работает с 541 федеральным и 247 региональными поставщиками. Более 32 тысяч различных наименований продукции представлено на полках магазинов сети.

За последние 5 лет в развитие компании было вложено более 1,5 млрд рублей.

Компания реализует ряд социальных проектов, помогающим незащищенным слоям населения.

Генеральный директор - Ахмадуллин Азамат Фанилович.