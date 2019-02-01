В Казани водитель автобуса №89, поссорившись с пенсионеркой, не выпускал ее несколько остановок

Насыщенной на эмоции оказалась поездка на работу утром в пятницу 1 февраля для жительницы Казани Гузель Сайфуллиной. Она оказалась в эпицентре скандала прямо в салоне автобуса маршрута №89.

Женщина села в него в 7.10 на остановке «Тандем», до улицы Гоголя все было как всегда - переполненный салон и пробирающаяся сквозь толпу пассажиров женщина-кондуктор. И вот улица Гоголя водитель сделал незапланированную остановку - увидел, как к его уже было отъехавшему автобусу бежит пенсионерку. Двери открылись, и спешащая женщина смогла заскочить внутрь. Она начала искать проездной документ, одновременно пытаясь отдышаться.

- В этот момент ее сзади начала сильно стучать валидатором в спину кондуктор, требуя оплаты проезда, - рассказала «КП-Казань» Гузель Сайфуллина, ставшая очевидцем произошедшего. - Пенсионерка ее попросила не торопиться, ведь у нее не тот возраст, чтобы после такой пробежки чувствовать себя хорошо. Но женщина-кондуктор ответила грубостью, и между ними начался словесный конфликт.

Ссорясь, две женщины выражений не выбирали, и на них прикрикнул водитель. Как уверяют очевидцы - матом. На это уже возмутились пассажиры, которые начали вступаться за пенсионерку.

- На одной остановке водитель вышел и попытался вытащить из салона и эту пенсионерку, и меня, - рассказала Сайфуллина. - Когда не удалось, сел в автобус и продолжил движение, оскорбляя меня за то, что я вступилась за пожилую женщину. При этом он специально не открывал переднюю дверь и женщина не смогла выйти на своей остановке. Она кричала, просила выпустить ее, но он игнорировал просьбы. Пробиться через салон, заполненный пассажирами под завязку, пенсионерка не могла.

Досталось и Сайфуллиной. Увидев, что она снимает происходящее на телефон, водитель попытался выхватить его из ее рук. При этом сзади Сайфуллиной стояла кондуктор, которая сначала просила Аслана (водитель - Ред.) успокоиться, а затем начала возмущаться фактом съемки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/689494" frameborder="0"></iframe> В Казани водитель автобуса №89 в отместку не выпускал пенсионерку несколько остановок.

Гузель Сайфуллина полицию начала вызывать уже выбравшись из автобуса. Ей порекомендовали дождаться участкового. Женщина успела сфотографировать табличку на кабине водителя. Автобус закреплен за двумя водителями, один из которых Аслан Мамедов.

Фото: Гузель Сайфуллина

Маршрут №89 обслуживает ИП Гилязов. Узнав о ЧП в салоне автобуса, представитель автоколонны сообщил «КП-Казань», что данный водитель работает вместе со своей супругой в качестве кондуктора.

- Со своей стороны мы проведем тщательную проверку произошедшего, и, если факты подтвердятся, то будем принимать решительные меры, - заявил представитель службы безопасности автоколонны ИП Гилязова.

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