2019-01-31T17:53:37+03:00
Дом. Семья

Реалити-квест: «Найди собаку с фотографии»: Жители Набережных Челнов ездят в Башкортостан, чтобы найти там пропавшего пса

Хозяева животного готовы выплатить тем, кто его найдет, денежное вознаграждение [Фото]
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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В Набережных Челнах история с поиском собаки по кличке Лира стала едва ли не главной обсуждаемой темой на сегодня.

В начале января вместе с Лирой ее хозяева отправились в гости в Уфу. В самый разгар новогодних каникул - 2 числа, они прогуливалась по парку «Лесоводов Башкирии». В один из моментов там начался салют. Собака испугалась громких звуков и бросилась бежать в неизвестном направлении. Хозяевам не удалось ни остановить, ни найти после сбежавшую Лиру. Безутешной паре пришлось возвращаться домой без своего питомца.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Однако семья не забыла свою собаку. Находясь уже в Набережных Челнах, они сначала разместили объявления о пропаже собаки в социальных группах Уфы, а после обратились и в местные СМИ.

Жители Набережных Челнов также не оставили земляков в беде и организовали своеобразный реалити-квест «Найди собаку с фотографий». Тем более, что за информацию о точном местоположении Лиры ее хозяева готовы заплатить денежное вознаграждение.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

- Особые приметы: коричневый кожаный ошейник; ростом чуть выше колена; узкая морда как у колли; пушистый хвост колечком как у лайки; шерсть черная, белая и местами бежевая (пшеничная). Если встретите, просим сфотографировать и выслать нам. Если собака окажется нашей, придержите, пожалуйста. Приедут наши знакомые и заберут ее к себе до нашего приезда, - пишет владелец собаки Алберт Риккер.

Теперь, самые неравнодушные к этой истории татарстанцы при удобном случае отправляются в Уфу, чтобы найти Лиру и помочь ей вернуться домой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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