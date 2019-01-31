2019-01-31T18:05:11+03:00
Общество

Недоступное правосудие: на парковке районного суда в Казани снегом завалили места для инвалидов

Утверждается, что это временно [видео]
Лика ИСАЕВА
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Фото: скриншот с видеоФото: скриншот с видео
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Припарковать автомобиль водитель с ограниченными возможностями и знаком возле Московского районного суда не может. Парковка-то есть, но места для инвалидов, обозначенные дорожными знаками, оказались заняты. Туда при расчистке территории сгребли снег. Как сгребли, так и оставили. Теперь там «припаркован» сугроб.

На парковке районного суда в Казани снегом завалили места для инвалидов.Лика ИСАЕВА

- Почему для хранения этого снега выбрали именно места для инвалидов? - возмущается 56-летний Айдар Галеев, инвалид 2 группы. - Может на этой парковке и будет достаточно мест для того, чтобы можно было бы поставить свой автомобиль, но почему никто не позаботится о том, чтобы защитить права инвалидов? Получается, что для нас, инвалидов, правосудие оказалось недоступным.

В приемной председателя Московского районного суда Казани «КП-Казань» подтвердили, что парковка перед зданием действительно относится к подведомственной им территории.

- Снег складирован временно, ожидаем возможности вывезти его для утилизации, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе суда. - Парковка у нас достаточно большая, мест должно хватить всем. Почему для складирования снега выбрали именно этот участок, пояснить не могу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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