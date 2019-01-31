«С миру по нитке»: участница конкурса красоты «Мисс Татарстан-2019» просит помочь ей деньгами на купальник

Одна из участниц прошедшего недавно в Казани конкурса красоты «Мисс Татарстан-2019» Диана Журова через соцсети собирает деньги на купальник.

Деньги нужны срочно. Так вышло, что девушке нужно выкупить пляжный аксессуар, который она приобрела для дефиле.

Фото: "Мисс Татарстан"-2019

- SOS. Ребят, у меня не приняли дорогой купальник с конкурса. Теперь я должна его выкупить! И вообще не хватает денежек на него. Скиньте, сколько сможете. С миру по нитке, - просит Диана.

Фото: instagram.com/leisantv

И интернет-пользователи сжалились над девушкой. Кто 50 рублей пришлет, кто и 500. Но есть и такие которых возмущает такой факт «помощи в покупке дорогих труселей».

- Блин, да помогите лучше тем, кому действительно эти деньги нужны! – восклицает в соцсетях Ляйсан Абдуллина.

- Каждый зарабатывает, как может. Или на что хватило ума и совести, - комментирует интернет-пользователь pavel_zheleznyak.

- А что так можно было? - смеется ju_potashova.

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