«С миру по нитке»: участница конкурса красоты «Мисс Татарстан-2019» просит помочь ей деньгами на купальник
Одна из участниц прошедшего недавно в Казани конкурса красоты «Мисс Татарстан-2019» Диана Журова через соцсети собирает деньги на купальник.
Деньги нужны срочно. Так вышло, что девушке нужно выкупить пляжный аксессуар, который она приобрела для дефиле.
Фото: "Мисс Татарстан"-2019
- SOS. Ребят, у меня не приняли дорогой купальник с конкурса. Теперь я должна его выкупить! И вообще не хватает денежек на него. Скиньте, сколько сможете. С миру по нитке, - просит Диана.
Фото: instagram.com/leisantv
И интернет-пользователи сжалились над девушкой. Кто 50 рублей пришлет, кто и 500. Но есть и такие которых возмущает такой факт «помощи в покупке дорогих труселей».
- Блин, да помогите лучше тем, кому действительно эти деньги нужны! – восклицает в соцсетях Ляйсан Абдуллина.
- Каждый зарабатывает, как может. Или на что хватило ума и совести, - комментирует интернет-пользователь pavel_zheleznyak.
- А что так можно было? - смеется ju_potashova.
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ИСТОЧНИК KP.RU