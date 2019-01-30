"Казань готова принять даже Олимпиаду": Столица Татарстана может провести Европейские игры в 2023 году

О том, что Казань рано или поздно, но подаст заявку на проведение Олимпийских игр говорят уже не первый год. Впрочем, пока столица Татарстана, что называется, примеривается к крупным спортивным событиям. В частности, Казань претендует на проведение Европейских игр в 2023 году.

В Олимпийском комитете России заявку столицы Татарстана поддержали. Казани готовы оказать необходимую поддержку.

- Свою заявку на проведение следующих Европейских игр выдвинула Казань. Олимпийский комитет России, со своей стороны, всецело поддерживает это решение и готов оказать всестороннее содействие в плане продвижения заявки. Будем работать в этом направлении с Оргкомитетом и руководством региона. В Татарстане на сегодняшний день уже создана уникальная не только по российскими, но и по международным меркам спортивная инфраструктура, а столица Республики готова принять любое комплексное мероприятие, включая Олимпийские игры, и обеспечить самый высокий уровень организации. Что уже неоднократно делала за последние годы, - заявил глава ОКР Станислав Поздняков.

К слову, в Олимпийском комитете заинтересованы, чтобы Европейские игры состоялись в нашей стране. Дело в том, что в ходе соревнований будет проходить и отбор на Олимпиаду 2024 года, а дома, как говорится, и стены помогают.

- Европейские игры сейчас становятся все более значимым событием в европейском олимпийском движении, набирают популярность. По сути, это второе по значимости комплексное олимпийское соревнование на континенте. И его проведение в России в 2023 году, с учетом того, что Европейские игры в целом ряде дисциплин являются отборочными к Олимпийским играм 2024 года, может стать дополнительным плюсом для наших спортсменов, ведь поддержка болельщиков имеет огромное значение. А болеть в Казани умеют. Так что сегодняшнее решение Комиссии считаю правильным и важным, - пояснил Поздняков.

Отметим, что первые и пока единственные Европейские игры состоялись в 2015 году в Баку. Вторая Европиада пройдет в текущем году. Местом проведения станет Минск. На проведение третьих Европейских игр уже подали заявки израильская Хайфа и английский Манчестер. Отмечается, что в программе соревнований значатся 30 видов спорта. Среди них есть как олимпийские дисциплины, так и состязания не входящие в программу главного старта четырехлетия.