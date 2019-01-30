2019-01-30T13:46:54+03:00
Спорт

Сотрудник службы безопасности ХК "Нефтехимик" отобрал у ребенка клюшку, которую ему подарил игрок команды

Инвентарь юному болельщику татарстанской команды все же потом вернули [фото]
Владимир КРУПСКИЙ
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Клюшку ребенку уже вернули.Клюшку ребенку уже вернули.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Неприятный инцидент произошел накануне в татарстанском Нижнекамске на хоккейном матче местного "Нефтехимика" против "Сочи" в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Юный болельщик команды нарисовал плакат в подержку нападающего "Нефтехимика" Йоонаса Няттинена.

Форвард оценил поступок юного фаната и подарил ему свою клюшку. Это почему-то не понравилось сотрудникам клуба, один из которых поспешил отобрать хоккейный атрибут у ребенка.

- Немногие у нас болеют за нашу хоккейную команду, а мы вот болеем. Но то, что сегодня администрация клуба сделала. Это просто треш! Мой ребёнок нарисовал плакат, поддержать команду, хоккеиста. И хоккеист это оценил и подарил клюшку! Но тут администрация подходит и отбирает! Он (сотрудник - Ред.) не извинился, он не предложил что-то взамен - он отобрал! Как это назвать? Ребенок сначала в шоке был, а теперь плачет, - написала мама ребенка в соцсетях.

Фото: соцсети.

Фото: соцсети.

В самом хоккейном клубе данный факт подтвердили. Правда, клюшку отобрал не сотрудник администрации, а человек из службы безопасности. Более того, по словам директора "Нефтехимика", конфликт удалось разрешить. С семьей юного болельщика уже связались и оперативно вернули подаренную Няттиненом клюшку.

Отметим, что "Нефтехимик" тогда проиграл "Сочи" 0:1 и остался на 11 месте в турнирной таблице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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