2019-01-30T12:54:42+03:00
Общество

Экстремальный бедный, голодный, но довольный: создан портрет казанского студента

Месячный бюджет учащегося вуза составляет менее 10 тысяч рублей
Алина ГАБДУЛИНА
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Среднестатистический казанский студент не совмещает учебу с работойСреднестатистический казанский студент не совмещает учебу с работойФото: Андрей ЦЫГАНОВ
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Стал известен собирательный образ студента Казани. Выяснилось, что современный учащийся вуза экстремально беден, так как его месячный бюджет составляет менее 10 тысяч рублей. Таким образом, в столице Татарстана сейчас актуален принцип «студент должен быть голодным».

Согласно исследованию «Промрейтинга», приоритетной статьей расходов для казанского студента является еда. Однако он не готов тратить на нее много денег и старается обедать на сумму от 100 до 150 рублей.

Причинами такой ситуации являются отсутствие стабильного дохода (казанский студент редко совмещает работу и образование), оторванность от семьи (большая часть учащихся – приезжие) и загруженность учебой.

Интересно, что почти все студенты дополнительные деньги пустили бы на качественное питание и транспорт, но учащие КФУ и КГЭУ также поставили в приоритет развлечение и культуру.

Фото: Промрейтинг

Фото: Промрейтинг

Жилье современного студента – это часть съемной квартиры или комната в общежитии. А до университета он добирается на автобусе, реже – на метро. Но и это бывает затратно, поэтому 15,7% студентов ходят на пары пешком.

Однако, несмотря на трудное экономическое положение, казанский студент почти счастлив и считает свое решение поступить в один из вузов Казани правильным. Со взрослением он все меньше задумывается о материальных трудностях и все больше рассматривает свои перспективы на успешную карьеру.

ИСТОЧНИК KP.RU

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