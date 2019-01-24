Казанцам показали комедию «Холмс и Ватсон» за день до премьеры

За день до официальной премьеры, 23 января, казанцам в кинотеатре «Алмаз Синема Гранд» показали комедию «Холмс и Ватсон».

На российские экраны выходит комедия «Холмс и Ватсон». Режиссер фильма Итан Коэн уже знаком зрителю как сценарист мультфильма «Мадагаскар 2» и фильма «Люди в черном 3».

В этой комедии сюжет развивается вокруг приключений известной парочки детективов – Шерлока Холмса, которого сыграл Уилл Феррелл, и Джона Ватсона, роль которого исполнил Джон Си Райли.

Герои расследуют дело об убийстве в резиденции королевы Англии – Букингемском дворце. На это у них всего несколько дней, поскольку по незамысловатому сюжету, следующей жертвой должна стать сама королева, которую сыграла Пэм Феррис. Ну а скрывается за этим преступным планом не кто иной, как криминальный гений профессор Мориарти, роль которого сыграл Рэйф Файнс.