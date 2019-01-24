2019-01-29T14:56:40+03:00
Звезды

Казанцам показали комедию «Холмс и Ватсон» за день до премьеры

Мероприятие прошло в кинотеатре «Алмаз Синема Гранд» ТЦ Сувар Плаза
Наиля ГАЛИМОВА
Поделиться:
Фото: кадр из фильма.Фото: кадр из фильма.Фото: кадр из фильма
Изменить размер текста:

За день до официальной премьеры, 23 января, казанцам в кинотеатре «Алмаз Синема Гранд» показали комедию «Холмс и Ватсон».

На российские экраны выходит комедия «Холмс и Ватсон». Режиссер фильма Итан Коэн уже знаком зрителю как сценарист мультфильма «Мадагаскар 2» и фильма «Люди в черном 3».

В этой комедии сюжет развивается вокруг приключений известной парочки детективов – Шерлока Холмса, которого сыграл Уилл Феррелл, и Джона Ватсона, роль которого исполнил Джон Си Райли.

Герои расследуют дело об убийстве в резиденции королевы Англии – Букингемском дворце. На это у них всего несколько дней, поскольку по незамысловатому сюжету, следующей жертвой должна стать сама королева, которую сыграла Пэм Феррис. Ну а скрывается за этим преступным планом не кто иной, как криминальный гений профессор Мориарти, роль которого сыграл Рэйф Файнс.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Фестиваль «Золотая маска» 2019 в Москве: несколько «Гамлетов» и одна «Алиса»
В этом году главная театральная премия страны отмечает 25-летие. Сегодня мы познакомим с наиболее, с нашей точки зрения, интересными постановками, которые привезли на фестиваль российские театры
BrainStorm записали «Мотив» к романтической комедии «Семь ужинов»
14 февраля в День Всех влюбленных в прокат выйдет романтическая комедия «Семь ужинов». Это комедия Кирилла Плетнева о супружеской паре на грани развода, пытающейся спасти отношения за семь очень необычных ужинов
Новости 24
29 января «Ак Барс» примет лидера Восточной конференции екатеринбургский «Автомобилист»
Соотношение добычи и переработки нефти в Татарстане в 2018 году достигло 46,7%
В 2018 году в Татарстан поступило на 30% больше федеральных средств, чем в предыдущем
«Ростелеком» провел новый этап испытаний отечественных решений по квантовой защите передачи данных
Уроженка Набережных Челнов стала победительницей оперного конкурса в Испании
Две школьницы за день: в Казани детей продолжают сбивать на «зебре»
В Чувашии экс-директора спортшколы будут судить за смерть ребенка в бассейне
ВТБ и компания Связной | Евросеть запустили сервис по пополнению иностранных банковских карт наличными
Экс-заместителя мэра Йошкар-Олы все же отправят в колонию за взятку
25% бытового мусора в Казани идет на переработку
На капремонт 234 домов в Казани потратят около 2 миллиардов рублей
Известный спортсмен погиб в Нижнекамске во время уборки снега
Около 10 тысяч тонн снега вывезли с улиц Казани за минувшие сутки
"Рубин" усилился финалистом Кубка России
Шойгу, Мединский и Кобылкин: на этой неделе президент Татарстана встретится с тремя федеральными министрами
В Марий Эл врачи пришили пациенту отрезанное ухо
В Казани во время пожара погиб мужчина