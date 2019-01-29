Чтобы молодые супруги из Казани не развелись их отправили на Сейшеллы и позвали на помощь Бузову

Одними из участников нового телепроекта «Спаси свою любовь» станет пара из Казани – Амир и Язиля Набиуллины. Молодым людям по 20 лет, но они уже успели провести полгода в браке. Однако дальнейшее существование их семьи под угрозой. На шоу Набиуллины пришли именно за тем, чтобы спасти свою любовь и дать друг другу второй шанс.

Помимо Язили и Амира в телепроекте примут участие еще 8 пар со всей страны. Участники проекта будут жить в отдельном доме в Подмосковье, а также на новой вилле на Сейшелах.

Известно, что глава молодого семейства учится на юридическом факультете одного из казанских университетов и позиционирует себя, как предпринимателя. В свою очередь Язиля учится на экономическом факультете того же вуза и является уроженкой татарстанского города Елабуга.

Фото: instagram.com/a_ab_aby

Интересно, что, судя по подписям к их общими фотографиями в Instagram, пара не только не собирается разводиться, но и не устает признаваться друг другу в любви.

- Люблю уже много лет, - пишет Амир, комментируя снимок, на котором целует свою жену.

Несмотря на это, Набиуллины уже вовсю снимаются в выпусках шоу «Спаси свою любовь».

- Нас уже отправили на Сейшеллы. Съемочный процесс идет, жена гримирует, и я теперь сейшельская звезда, - смеется Амир, рассказывая своим подписчикам о происходящем – Но это, конечно, все шутки, мы приехали бороться за спасение нашей любви. Как думаете, что нас ждет на островах? Провокации, ссоры, драки или отдых и наслаждение друг другом?

За взаимоотношениями некогда любящих друг друга людей будут наблюдать тысячи телезрителей. А непосредственным спасением героев займутся известные ведущие – Ольга Бузова, Ксения Бородина, Ольга Орлова и Влад Кадони. Кроме них с участниками проекта будут работать психологи, сексологи, нумерологи, диетологи и даже полиграфологи.

Суть шоу будет заключаться в том, что в конце каждой недели одна из пар будет покидать шоу и лишаться возможности спасти свою семью.

Телепроект стартовал в понедельник, 28 января.