2019-01-29T11:32:25+03:00
Звезды

Чтобы молодые супруги из Казани не развелись их отправили на Сейшеллы и позвали на помощь Бузову

20-летние Язиля и Амир Набиуллины принимают участие в новом телепроекте
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: instagram.com/a_ab_abyФото: instagram.com/a_ab_aby
Изменить размер текста:

Одними из участников нового телепроекта «Спаси свою любовь» станет пара из Казани – Амир и Язиля Набиуллины. Молодым людям по 20 лет, но они уже успели провести полгода в браке. Однако дальнейшее существование их семьи под угрозой. На шоу Набиуллины пришли именно за тем, чтобы спасти свою любовь и дать друг другу второй шанс.

Помимо Язили и Амира в телепроекте примут участие еще 8 пар со всей страны. Участники проекта будут жить в отдельном доме в Подмосковье, а также на новой вилле на Сейшелах.

Известно, что глава молодого семейства учится на юридическом факультете одного из казанских университетов и позиционирует себя, как предпринимателя. В свою очередь Язиля учится на экономическом факультете того же вуза и является уроженкой татарстанского города Елабуга.

Фото: instagram.com/a_ab_aby

Фото: instagram.com/a_ab_aby

Интересно, что, судя по подписям к их общими фотографиями в Instagram, пара не только не собирается разводиться, но и не устает признаваться друг другу в любви.

- Люблю уже много лет, - пишет Амир, комментируя снимок, на котором целует свою жену.

Несмотря на это, Набиуллины уже вовсю снимаются в выпусках шоу «Спаси свою любовь».

- Нас уже отправили на Сейшеллы. Съемочный процесс идет, жена гримирует, и я теперь сейшельская звезда, - смеется Амир, рассказывая своим подписчикам о происходящем – Но это, конечно, все шутки, мы приехали бороться за спасение нашей любви. Как думаете, что нас ждет на островах? Провокации, ссоры, драки или отдых и наслаждение друг другом?

За взаимоотношениями некогда любящих друг друга людей будут наблюдать тысячи телезрителей. А непосредственным спасением героев займутся известные ведущие – Ольга Бузова, Ксения Бородина, Ольга Орлова и Влад Кадони. Кроме них с участниками проекта будут работать психологи, сексологи, нумерологи, диетологи и даже полиграфологи.

Суть шоу будет заключаться в том, что в конце каждой недели одна из пар будет покидать шоу и лишаться возможности спасти свою семью.

Телепроект стартовал в понедельник, 28 января.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Экс-заместителя мэра Йошкар-Олы все же отправят в колонию за взятку
25% бытового мусора в Казани идет на переработку
На капремонт 234 домов в Казани потратят около 2 миллиардов рублей
Известный спортсмен погиб в Нижнекамске во время уборки снега
Около 10 тысяч тонн снега вывезли с улиц Казани за минувшие сутки
"Рубин" усилился финалистом Кубка России
Шойгу, Мединский и Кобылкин: на этой неделе президент Татарстана встретится с тремя федеральными министрами
В Марий Эл врачи пришили пациенту отрезанное ухо
В Казани во время пожара погиб мужчина
УФАС Татарстана выявила картель с доходом более полумиллиарда рублей
В Татарстане судят мужчину обвиняемого в секс-насилии над малолетней сестрой жены
В Чебоксарах уже четыре дня ищут 80-летнюю песнионерку
В Казани спасатели сняли с козырька подъезда упавшую с высоты собаку
Мэр Казани: «Мы ставим планку на 2030 год – встретить 5 миллионов туристов»
В Татарстане во время пожара погибла 40-летняя женщина
Власти Москвы заключили контракт с ПАО «КамАЗ» на 6,6 миллиарда рублей
В Татарстане на реке Кама мужчина на сломанном снегоходе едва не замерз насмерть
В Казани установят отдельный тариф на обслуживание вентиляций и дымоходов
В Татарстане во время пожара пострадал 24-летний мужчина
За 2018 год ВТБ Лизинг предоставил клиентам более 20 тысяч вагонов
В 2019 году в Татарстане создадут три новых промышленных парка
Бизнес по-татарстански: вас могут спокойно выслушать за 300 рублей в час
Антимонопольщики Татарстана раскрыли картельный сговор на 569 миллионов рублей
В Чебоксарах убийство едва не привело к взрыву газа в многоэтажке
В Татарстане автоинспекторы помогли подзарядиться дальнобойщику из Белоруси
Нефтегазохимический комплекс Татарстана в 2018 году выпустил продукции на 1,3 триллиона рублей
В Чувашии водитель сбежал с места ДТП, но оставил на дороге госномер своего авто
За 2018 год в Татарстане отремонтировали более 170 километров федеральных дорог
Татарстан - один из самых безопасных регионов России